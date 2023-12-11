中評社北京12月11日電／據新華社報導，武漢12月11日電 題：湖北丹江口：蔬果“園林”助農增收



瓜果蔬菜掛在半空、長在水中、擺在架上，帳篷、吧台、餐桌擺進大棚……南水北調中線工程核心水源地湖北丹江口市的蔡灣村，在農業大棚裡玩出新花樣。



蔡灣村是南水北調工程移民內安村，一直有種植蔬果的基礎，但蔡灣人不甘於只做普通“菜籃子”。



“我們爭取政府項目資金，吸引市場主體投資，再以蔡灣村集體、村民土地等形式入股，打造出350畝的現代設施農業園區。”丹江口市三官殿街道黨工委副書記蔡佑東說，“目前已形成育苗工廠、葉菜工廠、果菜工廠等板塊，打造出蔬果‘園林’，年產值超300萬元。”



通過消毒艙進入育苗工廠，放眼望去，大棚被數十張育苗床填得滿滿當當，工人們正忙著把西紅柿種子放進“杯口”大小的育苗盤中。“這些種子是上過太空的改良品種，到時我們會將其售出或分發給農戶種植。”蔡灣村黨總支書記張光偉介紹，除航天蔬果外，工廠還選育苗木和鮮花苗，預計年產值達百萬元。



水池中漂著生菜，扒開菜葉，菜根部的不銹鋼浮板就露了出來。原來，菜根部浸沒在富含養分的水中吸收營養。“這裡的生菜由於品質好，一斤可賣到10元。”張光偉說，“所有蔬菜都沒用農藥化肥，能達到現摘現食的標準。”



這裡的蔬菜還能養在“花架”上，產業園所屬的丹江口市晟成生態農業股份有限公司設計出多種款式的蔬菜架子。“讓生菜向天要地，既節約空間又美觀。”蔡佑東說，“不少消費者會買回去放在陽台上，生菜成了有裝飾效果的綠色食品。”



依托綠色無污染的蔬果大棚，村裡在園區內打造了休閑娛樂區，吸引周邊遊客到此體驗采摘，“架著火鍋現摘現煮”成為現實，還有不少北京等受水區的孩子到此研學，既體驗了農耕文化，又上了“飲水思源”的生動一課。據悉，近年來，蔡灣村每年接待遊客20萬人次以上。



蔡佑東介紹，園區建成後，村裡通過土地流轉每年收益超30萬元，為70戶村民提供了就業崗位，還有許多村裡百姓通過開辦農家樂、民宿增收。“守水護水給丹江口貼上生態標簽，老百姓也沾了光。”蔡佑東說，“現在大家都知道這裡環境好、美食多，我們的日子越過越甜。”