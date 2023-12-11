給技工“C位”，讓技能“流行”

中評社北京12月11日電／據新華社報導，浙江台州是技能型社會建設試點城市。作為擁有128萬名技術工人的民營製造業大市，台州聚焦構建技能培育體系、技能創富體系、技能生態體系三大支撐，率先編制《技能型社會建設規劃（2022－2025）》，探索了多元辦學、工學一體、職技融通等“十八招法”，初步形成特色鮮明的“台州樣本”，為我國技能型社會建設闖關探路。



產教融合，實現校門廠門就業“零距離”



兩年前，懷揣技師證和函授大專畢業證書，台州技師學院2021屆畢業生陳靈輝跨入浙江海德曼智能裝備股份有限公司的大門，不到一年，就成為企業的技術骨幹。



台州擁有128萬名技術工人，技能人才約占全市人口總數的20%，占從業人員的33%。與眾多製造業大市一樣，台州也面臨因供需結構性矛盾導致的技工荒。如何破解這一矛盾？台州以打造國家職業教育創新高地和省一流技工教育為契機，大力推行“專業＋產業”培養模式，打通技能人才培養鏈。



相比於一些本科院校，台州當地技工院校就業率一直較高。“只要想就業，基本都能找到工作。”台州技師學院黨委書記李金國說，自2016年辦學以來，該校前四屆畢業生平均就業率為98.93%。



這得益於政府牽頭、企業深度參與、產教融合貫穿全程的高素質人才定制培養模式。台州打通培養鏈，充分發揮“兩手”作用，健全全生命周期技能人才成長通道。



汽車、模具、醫化……台州支柱行業的1500餘家企業與30所職業院校簽訂長期合作協議，打造了70餘個校企合作共同體，每年培養技能人才3.3萬人。

