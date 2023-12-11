侯康競總開箱　戰情室、遊戲間成亮點

侯友宜趙少康全台競選總部。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月11日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨候選人侯友宜、趙少康11日一早由競選辦公室發言人李利貞代表抽中3號，晚間也開箱全台競選總部，其中最有趣的亮點是“侯康戰情室”與“侯康遊戲間”，戰情室將模擬趙少康主持政論節目，由民眾來擔任主持人；遊戲間則是為親子遊玩打造，搶攻年輕爸媽選票、爭取青睞。



選戰倒數，“開箱！侯友宜趙少康全台競選總部”記者會今晚6點半舉行，由李利貞主持，並率領侯康的青年代表團，全台競總位在新北市板橋區文化路一段上，占地上百坪，設有停車空間。與位在新北市板橋區縣民大道二段的“競選辦公室”距離僅約200公尺。



競總已於11月23日舉辦落成祭典，由於受到藍白合拖延影響，競總開箱也延宕，且臨時補上趙少康的肖像、字樣，地點位於板橋車站正對面，板橋車站台鐵、高鐵、捷運三鐵共構，相較台灣民眾黨柯文哲競總位於新莊、民進黨賴清德競總位於捷運善導寺站，侯競總的交通相當便利，面積適合湧入千人造勢，不成問題。



李利貞表示，門口設置2024台灣再出發燈箱，宛如新北耶誕城的延伸燈區，可供遊客前往拍照打卡，競總內設置“侯康戰情室”，邀請民眾進到錄音室暢所欲言，記錄改變台灣的時刻。



侯康競總的室內設計以方塊為主軸，象徵候選人剛正不阿、做事有原則的性格；搭配繽紛馬卡龍色系，具有多元、友善的意象。整體規劃由年輕幕僚群設計發想，希望打造各年齡層都喜愛的空間。



六大方塊各有不同主題，其中最引人注目的是“侯康戰情室”，模擬廣播節目錄音室，邀請民眾擔任主持人，在這裡暢所欲言，一起記錄改變台灣的時刻。錄製完成後，系統會自動將民眾體驗的錄音內容建檔，由競選團隊做出精美文宣。



另外還有“侯康在這”，展示侯友宜和趙少康的8大面向政見，以及專為親子打造的“侯康遊戲間”；“募款小物專區”內放置各款落肩圓領上衣、棒球帽和小關公老帽等；“侯康美拍”布景為夢幻粉色，一旁準備鋼鐵侯貼圖手板和各式造型髮箍，讓支持者拍照留念。



李利貞說，即日起，只要到Google搜尋“侯友宜趙少康全國競選總部”評論打卡，即可兌換限量拍立得1張，邀請民眾留下美好回憶，和侯康配一起前行、打造美好未來。