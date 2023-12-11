灣事通小程序粵港澳三地同步上線

中評社北京12月11日電／據新華社報導，第二屆數字政府建設峰會暨“數字灣區”發展論壇日前在廣州召開，會上宣布推出灣事通綜合服務平台，首期在支付寶、AlipayHK（港版支付寶）、MPay（澳門錢包）三個APP上同步上線，方便粵港澳三地居民使用。



據悉，首期上線的灣事通小程序共有超百項服務，匯聚五大特色亮點：粵港澳三地三端同步上線、灣區交通服務場景齊全、大灣區規則銜接服務匯聚、灣區權威資訊＋政策解讀、灣區生活服務大全。灣事通平台圍繞粵港澳三地居民企業出行、通訊、支付、求職、養老、醫療、教育、吃住游等場景和習慣，提供一體一面、無感便捷的跨境服務，以數字化助力“一個平台暢行灣區”，共同構建大灣區優質生活圈。



在交通服務方面，灣事通小程序匯聚了市內交通、跨境出行兩大場景。市內交通掃碼出行涵蓋灣區內9＋2城市公交、地鐵，內地居民赴港澳乘坐公共交通工具均可掃碼，跨境交通出行則涵蓋廣深港高鐵、跨境巴士、輪渡等多種跨境方式。



分別服務香港和澳門居民的AlipayHK、MPay同步上線灣事通頁面，用戶可打開MPay選擇“企業服務”，確認同意跳轉即可進入灣事通；用戶打開AlipayHK選擇“跨境專區／A＋Rewards內地目的地頁”，可點擊進入灣事通。