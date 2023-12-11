杭州蕭山：“八大行動”助困難人群溫暖前行

中評社北京12月11日電／據新華社報導，“現在我們靠種芹菜，買了車子，造了房子，生活越來越好了。”杭州市蕭山區益農鎮三圍村陳大伯面對記者笑得合不攏嘴，身患殘疾的陳大伯正是“芹”暖致富路扶困助殘共富基地的受益者。



基地紓困增收項目是杭州市蕭山區慈善總會助力共同富裕行動“八大”計劃之一。2017年該基地成立至今，幫扶農戶種植芹菜的總收入為331.8萬元，平均每戶每年增收1.8萬元。在蕭山區慈善總會的助力下，靖江街道蕭山殘疾人科創園幫扶共富基地、樓塔豆苗幫扶共富基地、河上稻田養蝦慈善共富基地相繼成立。



授人以魚不如授人以漁，蕭山慈善緊跟時代發展，創新救助模式，從輸血型救助向造血型救助並重轉變，帶領更多當地群眾走上共同富裕之路。2022年，《蕭山區慈善總會助力共同富裕行動計劃》出台，推出固本強基行動、深耕拓展募捐行動、普惠項目保障行動、創新創優項目行動、基地紓困增收行動、數智賦能行動、義工服務提質行動、榜樣激勵行動等“八大行動”。



圍繞民生保障，蕭山區慈善總會精心策劃實施品牌慈善項目，推出普惠型、創新創優型、基地紓困增收型項目為共同富裕助力加碼。“善行蕭然·情暖萬家”慈善項目是區慈善總會和各分會聯動實施的大型普惠型慈善品牌項目，該項目每年慰問一萬多戶家庭，自2003年起至今，解了一批又一批困境家庭的“燃眉之急”；在黨灣鎮王先生新改造好的家裡，一眼望去，臥室乾淨、整潔，廚房的煤氣灶和抽油煙機煥然一新……這是區慈善總會創新創優型項目——“煥新家”帶給困難群眾的改變，該項目實施4年來，共投入慈善資金500餘萬元，惠及903戶低保家庭。



在“八大行動”實施過程中，蕭山區慈善總會固本強基，數字賦能，充分發揮“小站”大作用，打通救助“最後一公里”。進入“蕭山區慈善總會”官方微信號的“線上捐款”欄目，可查到江寺社區慈善工作站已籌29568元，衙前鎮明華村慈善工作站已籌175萬元……一個一個慈善工作站籌得的善款一目了然。



2021年9月，浙江省首個智慧慈善工作站在瓜瀝鎮梅林村成立。僅僅兩年後，蕭山不僅基本實現了村社慈善工作站全覆蓋，還實現了“一村（社）一碼”、村（社）募村（社）用。每一個村、社區都有自己的捐贈碼；掃碼捐贈後，善款通過區慈善總會進入該村社慈善工作站，不出家門即可進行捐贈、開票、下載證書等業務。2022年，全區500多個村社慈善工作站共募集善款1150餘萬元，大大提高了村（社）慈善工作站的救助能力。



“通過大手拉小手、小手拉大手的雙向奔赴，蕭山人行善逐步形成一種習慣。”蕭山區慈善總會有關負責人告訴記者，在助力共同富裕的道路上，蕭山慈善將逐步從傳統型向現代型轉變，從“精英慈善”向“大眾慈善”轉變。