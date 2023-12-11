紹興柯橋：“肖姐姐”化身基層治理“她力量”

中評社北京12月11日電／據新華社報導，今年初，剛從湖北老家到浙江省紹興市柯橋區一家企業打工的李大姐和丈夫因家庭瑣事起了爭執，雙方針尖對麥芒，一路吵到了生產車間。得知消息的馬鞍街道“肖姐姐”陳皚第一時間趕來，利用婚姻家庭輔導員的專業知識曉之以理、動之以情，最終促使夫妻倆和好如初。



在柯橋，夫妻鄰里鬧了矛盾，親子關係出了問題，找“肖姐姐”成為不少家庭的首選。4000餘名“肖姐姐”分布在樓宇商圈、田間地頭，匯聚成基層治理的“她力量”，她們中有律師、法官、科技工作者，也有巾幗志願者、廣場舞大媽。



“肖姐姐”起初只是柯橋區婦聯權益部的一名幹部，因為做調解工作耐心周到而聲名遠播。2019年，柯橋區婦聯正式確立“肖姐姐”品牌，歷時4年打造形成“肖姐姐”律師團、“肖姐姐”有話說、“肖姐姐”在身邊三大體系，覆蓋維權調解、家庭教育、弱勢關愛等領域。



家住稽東山區的劉大姐因不堪家暴尋求咨詢離婚，“肖姐姐”律師團第一時間提供了公益服務。“我家到城區坐車要兩個多小時，村婦聯主席叫我找‘肖姐姐’線上婦兒驛站。結果手機上剛提交情況，律師的電話馬上就打過來了。”感受到“娘家人”的溫暖，劉大姐頗為感慨。



這一線上驛站是依托“浙裡辦”打造的子應用。結合12338專線維權電話及全區353個實體化婦兒維權站，柯橋區婦聯2023年以來已提供法律咨詢、婚姻家庭糾紛調解、心理疏導等服務188件。



2023年來，柯橋區啟動青少年“生命成長”工程，家庭教育講師團、家風家教宣講團等力量進一步充實到“肖姐姐”隊伍中。“我們將繼續提升服務深度，拓展服務領域，將‘肖姐姐’打造成全區婦女兒童想得到、靠得住、信得過的全方位服務品牌。”柯橋區婦聯主席於琪說。