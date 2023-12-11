河姆渡文化核心區新發現一處古稻田遺址

中評社北京12月11日電／據新華社報導，記者8日從浙江省寧波市文化遺產管理研究院獲悉，河姆渡文化核心區新發現一處史前時期古稻田遺址，初步判斷為河姆渡文化晚期階段，年代距今5300至5500年左右，進一步刷新了學術界對史前稻田和稻作農業發展的認識。



據介紹，該遺址位於寧波餘姚市三七市鎮上錢村以東，發掘面積共1000平方米。今年8月至10月，經國家文物局批准，寧波市文化遺產管理研究院聯合廈門大學歷史與文化遺產學院組織隊伍進行了搶救性考古發掘。



遺址地層堆積較為一致，由上及下可分為7層。此次發掘探明了古稻田分布東、南邊界範圍，清理出田埂3條、溝渠1條、道路1條、台地1處、坑9個。3條田埂呈長條狀的土堆隆起，其中1條田埂邊發現有用於排放水的溝渠，田埂呈丁字形交匯，交匯處一側明顯低窪，應為灌排水口。道路位於稻田東部邊界附近，應為連通居址和稻田之間的主要通道。



此外，在發掘區內還見有一些坑狀遺跡，與放置生活垃圾的灰坑明顯不同，坑內均無遺物，多數坑分布在田埂附近，並發現坑內填土臨近堆放的現象，推測是為了修整田埂、渠道就近取土而形成。



經初步檢測，水稻田堆積中含有水稻小穗軸、穎殼、水稻田伴生雜草等遺存。植矽體分析結果顯示，稻田堆積中水稻植矽體密度近8000粒／克，高於一般認定的土壤中含水稻植矽體超過5000粒／克即可判定為水稻田的標準。



寧波市文化遺產管理研究院相關負責人表示，古稻田所處位置為河姆渡文化核心區，史前人類活動頻繁，周邊有河姆渡、井頭山、田螺山等重要史前遺址。此次發掘進一步刷新了學術界對史前稻田和稻作農業發展的認識。該古稻田發現了田埂和灌溉系統，還有反映稻田修整的土坑等，展示出了完善的水稻田系統，為寧紹平原地區稻作農業的研究提供了重要資料。