全國旅遊城市定向系列賽在揚州舉行

中評社北京12月11日電／據新華網報導，2023“尋找美麗中華”全國旅遊城市定向系列賽－揚州站10日在揚州市生態科技新城繁花島開賽，來自全國21個省份的近800名定向運動愛好者參加了此次活動。



該項系列賽是由國家體育總局、中國無線電和定向運動協會主辦的國家級全國健身賽事，也是第四次落地揚州生態科技新城，賽事設有精英男子組、精英女子組、公開男子組、公開女子組、親子組五個組別。揚州市生態科技新城黨工委書記李桂山表示，這既是對“好地方”揚州文體旅發展成果的肯定，也是對生態科技新城這座活力與動感之城的認可，為展示宣傳揚州旅遊特色、生態環保、品牌形象，促進生態科技新城“體育＋旅遊”創新融合發展，推動全域旅遊發展模式提供良好平台，為將生態科技新城打造成為“定向運動之城”奠定基礎，並成為繼“揚馬”之後另一張展示揚州體旅融合成果的城市名片。



揚州有“世界運河之都”、“世界美食之都”和“東亞文化之都”的美譽，近年來著力打造體農文體旅融合項目，而定向活動是最具代表性的體旅融合項目之一，“揚州生態科技新城正沿著全域旅遊的思路充分發展體旅融合的項目優勢，積極推進戶外產業的良性發展，特別在定向運動上配合國家、省、市運動周期，做好定向運動的發展規劃，逐步打造成長三角乃至全國體旅融合的實踐基地。”李桂山說。



賽後，“尋美七河八島，打造定向之城”——生態科技新城定向運動發展研討會在生態科技新城軟件園召開。



此次比賽由國家體育總局航空無線電模型運動管理中心、中國無線電和定向運動協會主辦；揚州市生態科技新城管理委員會、揚州市文化廣電和旅遊局、揚州市體育局、揚州市旅遊協會協辦；江蘇省無線電和定向運動協會、揚州新盛投資發展有限公司、揚州越向體育文化發展有限公司承辦。