低成本高效率　助藥廠監控品質

中評社香港12月11日電／據大公報報導，香港衛生署在2002年開展“香港中藥材標準”（“港標”）計劃，當前“港標”已經為330種中藥材制訂了安全性及品質方面的標準。港標包含了包括HPLC（高效液相層析）、TLC（薄層色譜法）及DNA等檢測方式。



黃詩韵介紹，以HPLC為例，在檢測過程中需要使用對照品和檢測樣本進行對比，確認樣本成分；港標已經為涵蓋期中的每一只中藥，訂立了其需要使用的對照品標準進行檢測。進行試驗時，需購入對應數量的對照品方可完成檢測。



傳統HPLC檢測儀器 索價百萬



黃詩韵續指，HPLC檢測儀器價格高昂，每部需要數十萬甚至上百萬港元；而檢測的運作成本也較貴，一只對照品往往需要數千元，一項中藥檢測可能需要二至三種對照品；此外一次檢測大約需要24小時左右方可得到結果，且對檢測人員有較高的技術操作要求。



FTIR－ATR試驗的檢測操作則相對簡單，僅需將CCMG研碎，將其鋪平在機器面板中並開機檢測，之後將獲得數據放入機器學習系統中，就可以完成有關認證。



成本方面，黃詩韵說，FTIR－ATR儀器僅需十餘萬港元便可購置，約20分鐘即可得到檢測結果，耗時約為HPLC方式的1%。“這個方法普通人都可完成，這個認證方法有利普及化。”



該項新檢測技術可以在不同層面得到運用。黃詩韵表示，譬如中藥廠製藥過程中，一般會以GMP（生產治理管理規範標準）作為準則，另外也常常會遵循例如HACCP（危害分析於關鍵控制點）等檢測標準，通過多個檢查點以確保在生產的流程中，這些藥物的半成品及最終成品的品質。

