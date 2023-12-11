未打針染新冠及甲流　兩童入ICU

中評社香港12月11日電／據大公報報導，再有兒童感染新冠、流感後嚴重的個案。衛生防護中心昨日公布，一名八個月大女嬰確診新冠，一名七歲男童感染甲型流感，現時分別在廣華醫院與屯門醫院留醫深切治療部（ICU），情況嚴重。兩名病童都是過往健康良好，但沒接種新冠或流感疫苗，女嬰發病兩日出現呼吸困難症狀，男童發病第三日才求診，並發肺炎。



醫務衛生局局長盧寵茂表示，本港今年冬天第一次沒有口罩令保護，預計會有新一波的上呼吸道感染出現，強調預防勝於治療，呼籲市民盡快接種流感或新冠疫苗加強劑，在人多地方戴口罩。政府早前宣布首批約10萬劑新一代XBB新冠疫苗已運抵本港，專家預計政府本周公布接種安排細節，兩類高風險人士可望優先接種。衛生防護中心提醒，若出現呼吸道感染病征，即使症狀輕微，也應戴口罩及盡早求診。＼大公報記者 戴靜文



該名女嬰是於上周二（5日）起發燒、食欲不振、咳嗽和流鼻水，翌日快速測試呈陽性，周四（7日）出現呼吸困難，被送往廣華醫院急症室，同日入院，其後因征狀惡化轉送兒童深切治療部。她的鼻咽拭子樣本經化驗證實確診新冠，臨床診斷為氣管炎。她在潛伏期內沒外游，她沒接種新冠疫苗，母親在懷孕前已接受初始新冠疫苗注射劑次。



另一名男童於12月2日開始發燒、發冷、全身乏力、肌肉痛、流鼻水、喉嚨痛和咳嗽帶痰。他於12月4日向私家醫生求診，8日出現呼吸困難，再往私家醫生求診，獲轉介到屯門醫院急症室，並入住兒科深切治療病房。他的鼻咽拭子樣本經化驗證實感染甲型H3流感，臨床診斷為甲型流感並發肺炎。他沒接種今季流感疫苗，潛伏期內沒外游，家居接觸者現時沒出現病征。



社交頻密天氣轉涼 病毒更活躍



中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，隨著口罩令解除，社交活動漸趨頻密，感染流感後出現的症狀較以往相對嚴重。流感陽性比率近日由3.9%升至4.6%，隨著天氣轉涼，流感病毒料會更活躍。

