侯發言人李利貞28歲挑大樑對青年票有信心

侯友宜競辦發言人李利貞接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北12月12日電（記者 張穎齊）2024大選白熱化，藍綠白紛紛搶攻關鍵的年輕、中間游離票。中國國民黨候選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞接受中評社訪問表示，青年厭倦政治口水，最在意的是低薪、高房價、打詐3大議題，侯友宜與副手趙少康都有提出完整政策，另外還有國民黨台北市長蔣萬安等人加持，進行全台輔選，相信對爭取青年支持會有幫助。



李利貞，年僅28歲，政治大學新聞系畢業，曾任中天新聞記者、東森新聞記者、兼任主播，曾被資深媒體人周玉蔻稱讚漂亮一炮而紅，因曾主跑新北市政府、政治線，今年7月被侯友宜延攬為競辦發言人。



國民黨一直以來被認為缺乏年輕票，侯康配在近期多份民調也顯示，青年支持度落後民進黨賴清德、蕭美琴及台灣民眾黨柯文哲、吳欣盈。



李利貞11日晚間主持“開箱！侯友宜趙少康全台競選總部”記者會，會後受訪表示，青年其實厭倦了政治口水，外媒有特別報導指出，台灣青年關心的是低薪、高房價及詐騙3大面向問題，這3項侯康配都有積極提出完整的政策，侯友宜最近就發表青年房屋首購政見，貸款額度最高1500萬元新台幣、最高可全額貸免頭期款，另外還有育兒政策。



李利貞說，大家都盼望政黨輪替，侯友宜也看到青年的需求，對於購屋、育兒等，都有表達看法，挺青年、與青年站在一起，可以看到11日晚間開箱的侯康全台競選總部，競總的導覽與設計夥伴，都是用年紀非常輕的青年，競總內也有一些年輕元素，例如針對親子就有設計遊戲間，當然還有針對各不同族群，希望各年齡層都可來玩。

