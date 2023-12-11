邊境投票站便捷　內地港人紛點贊

中評社香港12月11日電／據大公報報導，“鄰近邊境投票站能夠方便在內地的香港人，即日來回港深兩地，身為香港年輕人，我就一定要回港投票。”北上深圳創業的90後青年麥智恒，昨日經福田口岸返港，直奔位於上水港鐵站附近的鄰近邊境投票站。



近1.3萬名來自各個區議會地方選區的選民，登記到鄰近邊境投票站，不少到來投票的選民讚賞這安排，方便在內地居住或工作的香港人返港投票，為建設美好社區出一分力。有選民表示，今屆選舉投票以政綱競爭為主，認為更能選出實幹議員。＼大公報記者 劉碩源、王亞毛（文）何嘉駿（圖）



兩個鄰近邊境投票站分別設於上水的香港道教聯合會鄧顯紀念中學，以及東華三院甲寅年總理中學，投票於早上8時半開始，但早上8時已有逾百人在票站外排隊等候投票。政府安排接駁巴士往來上水港鐵站與兩個投票站。下午時分，到來投票的選民絡繹不絕，不少年輕選民三五結伴前來，年長選民與大批“老友記”乘搭接駁巴士。



步行到票站沿途指示清晰



如果不乘搭接駁巴士，大公報記者實測，由上水站步行到票站大約5至6分鐘，沿途行人天橋的欄杆、街頭竪立的展板，寫有“共建美好社區”的藍綠色標語，十分醒目。有市民拿著宣傳單張，討論各候選人的政綱，並表示“相信現在投出來的人可以做實事”。



鄰近邊境投票站的氣氛熱烈，大公報記者見到大家投票後，紛紛到今屆選舉首設於票站的打卡點，手上舉起於投票後獲贈送的心意卡拍照留念，不一會，等候打卡人士排起了長長的隊伍。



麥智恒兩年前到深圳創業，現時是同得心生物科技有限公司執行董事，他告訴大公報記者，昨日特意騰出時間回港投票。他認為，今屆投票是完善選舉制度的第一個區選，希望投票選出的區議員更好地服務市民，著力回應民生需求，幫助港人更好融入國家發展。他認為臨近邊境投票站方便了不少像他一樣、需要即日來回港深兩地的港人回港投票，前晚的匯演有助鼓勵投票，認為政府在今屆區選的安排很用心。

