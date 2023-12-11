﻿中大60周年校慶　2000師生校友匯聚

中評社香港12月11日電／據大公報報導，香港中文大學（中大）昨日舉行六十周年校慶晚宴，超過2000名中大師生、校友、合作夥伴匯聚一堂，財政司司長陳茂波到場主禮，他表示自己作為中大校友感到自豪，稱中大人共同的特質就是“關心大學的發展，就像關心香港和國家一樣”，亦相信這些特質將繼續激勵中大培養一代代專業人士、創新者和領袖。



校友陳茂波到場主禮



財政司司長陳茂波指出，中文大學堅守“結合傳統與現代、融會中國與西方”的使命，與內地和國際領先機構廣泛地合作，成為思想和觀點的大熔爐，為來自世界各地的學生提供教育。



陳茂波又表示，中大注重探索和創新，在眾多領域成為先鋒，例如學校在1974年成立中藥研究中心，其尖端的研究技術對眾多領域產生深遠影響。他亦表示，自己對參與中大六十周年的非凡里程而感到自豪。



為國家及全球作更大貢獻



中大校董會主席查逸超對在場嘉賓對中大的支持表示感謝，他表示，中大成長為如今教研水準能與世界知名大學並駕齊驅的綜合研究型大學，未來亦會繼續發揮香港背靠祖國、面向世界的獨特優勢，推動大學邁向新的紀元，積極履行社會責任、弘揚中國文化。



中大校長段崇智表示，六十年前，創校先賢肩負起創辦一所研究型綜合大學的使命，而幾十年來，中大濃厚的人文精神和深厚的社會責任感，是中大人所擁有的獨特基因。他強調未來中大會繼續發揮人文精神，為香港、國家、全球做出更大貢獻。

