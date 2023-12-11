區選圓滿成功　由治及興新里程

中評社香港12月11日電／據大公報報導，“讓我們的社區更美好”，這是全港市民的共同心願。2023年區議會一般選舉昨日圓滿成功舉行，逾100萬選民在全港逾600個票站踴躍投票，一同參與完善地區治理體系、重塑區議會後的第一次區議會選舉，一同見證新一屆區議員的誕生，開創由治及興新里程。



昨日的選舉，地區委員會界別總投票率高達96.92%，選舉結果凌晨揭盅。地方選區選舉結果凌晨亦開始陸續公布。行政長官李家超表示，完善選舉制度後選出來的區議員將維護地區利益、香港和國家的整體利益與安全，讓市民安居樂業，確保香港繁榮穩定。＼大公報記者 李 清 義 昊 黃釔淼 吳俊宏



香港特區第七屆區議會一般選舉於10日8時30分開始投票，從399名候選人中選出176名地區委員會界別議員及88名區議會地方選區議員。昨日上午8時許，距離投票開始還有一段時間，不少票站外已聚集著等候的市民。心急投票的市民表示，“2019年區選好混亂未能去投票，今屆回復正常，想投下一票，為社區建設出一分力。”同一時間，社會各界知名人士紛紛現身各區所屬票站，用實際行動投票支持，並發出共建美好社區的呼籲。



“市民關心的社區交通、環境衛生、公共設施等問題，都可以通過區議員反映給特區政府。”香港特區行政長官李家超昨早在位於港島羅便臣道的投票站投票後表示，完善選舉制度後，選出來的區議員都是愛國者，都將維護地區利益、香港和國家的整體利益與安全，讓市民安居樂業，確保香港繁榮穩定。新確立的監察制度將確保新一屆區議員保持廉潔，確保他們的日常工作符合市民期望。他指出，重塑後的區議會將落實“愛國者治港”原則，確保香港整個治理體系都符合“一國兩制”要求，希望市民珍惜權利，踴躍投票。



票站指示清晰 投票秩序井然



從早到晚，本屆區議會選舉有條不紊地進行，票站指示清晰，人員服務到位，市民投票秩序井然。全港開放超過600個區議會地方選區（地方選區）一般投票站供選民投票，另設18個地區委員會（地委會）界別投票站，供約2500名地委會界別選民投票，並另設24個專用投票站。

