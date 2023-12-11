多家期交所繪制服務實體經濟藍圖

中評社香港12月11日電／ 據大公報報導，期貨市場始終把貫徹落實好黨中央決策部署作為首要任務和核心工作，近些年，期貨市場在高質量發展和優化功能服務方面取得了一系列成績。12月9日，在“第18屆中國（深圳）國際期貨大會”上，多位期貨交易所高管就近些年所取得的成績進行了總結與分享，並就未來如何助力實體經濟高質量發展與業內探討。他們認為，期貨市場必須要找准著力點，在落實國家重大戰略上持續發力，未來仍需豐富產品體系、改善市場運行質量，進一步提升價格影響力。



品種工具體系持續豐富



近些年，期貨市場將積極貫徹落實黨中央重要部署作為發展方向，品種創新步伐加快，運行質量持續改善。



大連商品交易所黨委委員、副總經理王偉軍向記者表示，大商所在持續推動中國特色期貨市場建設方面取得了多項成績，包括建設多層次開放型市場體系等。“大商所上市的黃大豆1號、生豬、雞蛋等農產品品種，以及塑料、煤焦礦等工業品品種，形成了沿產業鏈延伸的特色。截至目前，已有11個品種實現對外開放，QFII可參與14個品種交易。今年11月份，大商所還將豆油期貨結算價授權給馬來西亞衍生產品交易所設計合約。此外，在新品種研發上，正在推進鋼鐵、農林、化工、天氣等領域的產品研發工作。”



據介紹，大商所緊跟產業需求，通過“一品一策”推進合約規則優化、合約連續活躍和交割體系完善等工作，以及非基準、非標準和協商性業務的導入，使市場兼顧標準化與個性化、強制性與包容性，運行質量和產業企業套保效率進一步提升。此外，堅持以模式推廣服務產業主體，給產業主體送“合腳的鞋”，大膽探索實體經濟服務之路。以“保險＋期貨”為例，今年大商所支持的“保險＋期貨”項目貨值保障在600億元左右，九年來項目共為各類涉農主體提供了超過3500億元的風險保障，在服務鄉村振興和農業產業現代化方面做出了積極探索。



鄭州商品交易所副總經理王曉明介紹了近兩年的工作舉措和效果，具體包括幾方面：一是始終把服務重要商品保供穩價作為重要政治責任；尿素、棉花、白糖品種是鄭商所服務保供穩價的重點品種。二是找准期貨市場服務鄉村振興的關鍵結合點；陸續推出菜油、花生、尿素、蘋果期權，農業風險管理工具體系進一步完善。三是聚焦實體需求提升市場服務，助力穩經濟增長大局；制定實施產業服務三年行動專項計劃，支持期貨公司開發產業客戶，已引入27個重點企業、1084個中小企業參與期貨市場。

