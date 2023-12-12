2024年經濟“穩中求進”有哪些新內涵

“穩中求進”是黨中央近年來一直堅持的經濟工作總基調。 中評社北京12月12日電／12月8日，中共中央政治局召開會議，分析研究明年經濟工作，強調“要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破”，為既定的“穩中求進”基調注入新的內涵，提出新思考、新要求，展現了黨中央應對內外挑戰、促進經濟繼續恢復向好的定力和信心。理解其中的內涵，至關重要。



中國網發表時事評論員瑞長安文章表示，“穩中求進”是黨中央近年來一直堅持的經濟工作總基調。而在三年疫情衝擊和外部打壓圍堵之下，“穩中求進”所涵蓋的具體內容也有階段性和結構性的變化。過去三年，優化宏觀政策供給，著力擴大內需，穩住國內經濟基本盤，同時穩定外資外貿基本盤是重要內容。同時，要不失時機地深化改革，推動經濟結構、市場結構、需求結構優化升級。而在疫情防控轉段後，則要向常態化發展階段轉換，穩中求進中“進”的力度就要大一點，比重就要高一點。而且，“進”的質量要高，防止因促進經濟加快恢復而導致新的投資過剩或者一窩蜂上項目，要按照新發展理念的要求，擴張新動能，增加新產能，塑造大市場，暢通高質量大循環。如此，“進”才能促“穩”。“先立後破”有兩層意思，一是要先構建新機制、新體制，再廢除原有的機制、體制；二是先把新動能、新產能培育起來，讓它站住腳，再削減和淘汰相對落後的產能和供應體系；三是先通過試點，構建起傳統產業升級的模式後，再普遍推廣，不要為破而破。



文章分析，關於明年經濟工作基本思路，會議分三個層次進行闡釋。一是高質量要求，即“加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，全面深化改革開放，推動高水平科技自強自立”；二是方法論，即“三個統籌”——統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高質量發展和高水平安全；三是落腳點，即“持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長”等。這一闡釋體現了從長周期考慮經濟發展，穩妥制定當前政策措施，長短兼顧、長短統一的戰略思維。



其中，“三個統籌”將新時期的供需矛盾、城鄉矛盾、發展和安全的矛盾統籌考慮，將經濟發展質量要求和穩定市場預期、增強眼下發展動力和信心統一起來，引導全社會、市場參與者走高質量發展之路，踐行新發展理念，防止走偏。擴大國內需求，就要擴大和優化供給，就要深化改革；中國城市和鄉村要良性互動發展，要把兩者的發展紅利都激發出來，要加強區域協調發展；高質量發展本身就包含著高水平安全的內容，為追求一時好看的發展成果，讓基礎制度或經濟運行進程出現漏風點、漏氣點，誘發大的風險，最終還是會損害和衝擊發展成果。所以，“三個統籌”其實也是近期做好“穩中求進”的最好保障。



在具體部署明年經濟工作時，會議強調“要以科技創新引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環”。高質量發展必須依靠現代化的產業體系。研發設計、原材料供應、生產製造設備、管理運營、物流銷售體系、消費服務供給等都要暢通有序，互為支撐。而消費和投資相互促進，是強調國內大循環構建的平衡性。在全球經濟普遍下滑的背景下，著力擴大國內需求是正確選擇。目前，國內投資增長還不夠快、不夠穩，民間投資的缺口需要進一步回補。促進投資和促進消費是一個問題的兩個方面。投資生產形成的產品和服務，用以滿足消費；升級和擴大的消費需求，用以承接投資形成的產品和服務供給。外需也是需求，並且與內部需求相互交織，所以要進一步鞏固外資外貿基本盤。要以更加開放的姿態，創新機制和模式，進一步優化營商環境，鼓勵各類投資者在中國投資興業，鼓勵各類消費者消費中國產品和服務。



文章強調，防範化解重點領域風險是明年經濟工作的重要內容。中國經濟在今後較長一段時間都將處於結構調整、優化升級時期。同時，外部不穩定不確定性因素有增無減，需要積極應對。要時刻把防範風險放在重要位置，致力於構建規範有序的國內大市場。而加強依法治理、依法監督、依法競爭、依法維權的體系能力建設，是防範系統性風險和較大風險的最好辦法。這也是“穩中求進”的要義所在。



