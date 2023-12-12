不斷譜寫長三角一體化發展新篇章

中評社北京12月12日電／近日，習近平總書記在深入推進長三角一體化發展座談會上強調，深入推進長三角一體化發展，進一步提升創新能力、產業競爭力、發展能級，率先形成更高層次改革開放新格局，對於中國構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，意義重大。習近平總書記從全局和戰略高度擘畫長三角一體化發展新藍圖，為推動長三角一體化發展取得新的重大突破提供了重要遵循，指明了前進方向。



光明日報發表安徽省中國特色社會主義理論體系研究中心省社科院基地研究員錢念孫文章表示，由江浙皖滬三省一市構成的長三角，區域面積35.8萬平方千米，2022年常住人口總數為2.369億人，地區生產總值達29.03萬億元。長三角以不到4%的國土面積，聚集了全國近六分之一的人口，創造了全國近四分之一的經濟總量，是中國經濟最活躍、開放程度最高、創新能力最強的區域之一。黨的十八大以來，習近平總書記多次考察長三角三省一市，親自謀劃、親自部署、親自推動長三角一體化發展。2018年，習近平總書記在首屆中國國際進口博覽會開幕式上的主旨演講中宣布，“支持長江三角洲區域一體化發展並上升為國家戰略，著力落實新發展理念，構建現代化經濟體系，推進更高起點的深化改革和更高層次的對外開放，同‘一帶一路’建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設相互配合，完善中國改革開放空間布局”。



文章分析，區域一體化發展，是中國經濟步入高質量發展階段的必然要求。現代經濟的快速增長已越來越依賴土地、資本、勞動力、管理和技術等生產要素的高效聚集和整合。這種有效聚集和整合在空間上的體現，就是城市群的出現和擴容。長三角自2018年實施區域一體化發展戰略以來，區域協調發展的規劃政策逐步完善，現代化產業體系加快建立，生態環境共保聯治扎實推進，強勁活躍的增長極功能不斷鞏固提升，整體實力和綜合競爭力位居全國前列，成為彰顯中國特色社會主義制度優越性的重要窗口和中國參與國際競爭合作的重要平台。



長三角一體化發展，正在構築起對內對外開放新高地。長三角地區的“一體化”不僅在交通、醫療、公共文化服務等方面做銜接文章，更從體制機制上打破行政壁壘和地區分割，加強各項改革舉措的系統集成和協調配合，有效促進了各類生產要素的互補整合和高效流動。在對內對外的開放實踐中著力推進高質量發展，實現產業結構優化、經濟增長穩定、城鄉發展均衡、創新驅動強勁、環保綠色低碳，將讓一體化發展成果惠及更多人民。



文章指出，從經濟總量來看，長三角區域已超過英國、德國等經濟體，位居世界城市群前列。隨著科技發展的突飛猛進，交通便捷程度日新月異，全球化進程加快和更多一體化舉措落地生效，國際化大都市、國際化中小城市、國際化鄉村將會在長三角更多出現，智慧城市、智慧鄉村和各種創新業態將會在長三角如雨後春笋般湧現。長三角一體化發展必將在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉征程中，發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用，寫下更加輝煌的發展新篇。





