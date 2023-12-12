全球經濟治理體系變革的趨勢

中評社北京12月12日電／無論逆全球化和反全球化浪潮如何來勢汹汹，終究是經濟全球化大潮中的短暫支流，世界經濟全球化仍將是未來發展的大趨勢。由此，全球經濟治理體系就仍將是保障經濟全球化和世界經濟發展的重要支柱，構建符合當今時代特點和世界經濟發展需要的全球經濟治理體系迫在眉睫。



構建與改革全球經濟治理體系的博弈和競爭必定是空前激烈的



北京日報發表北京大學經濟學院教授王躍生文章表示，全球經濟治理體系的構建與改革不是憑空產生的。如同二戰後美國主導的全球經濟治理體系是當時世界經濟力量對比與多重博弈的結果一樣，今天全球經濟治理體系也必定是在世界經濟多種力量、不同利益、不同價值與理念之間的博弈、競爭與妥協中形成的。



當前的世界經濟形勢與格局是，以美國為代表的西方國家處於長期衰落過程之中，其在世界經濟總量中的占比、其對世界經濟的影響力與號召力都趨於下降。然而，就絕對規模而言，美國仍然是世界第一大經濟體，主要發達經濟體也仍居世界前列，在科技創新、產業發展、經濟治理與宏觀調控方面仍具有一定優勢。以中國、印度等為代表的新興經濟體處於快速發展之中，與發達經濟體在各方面的差距不斷縮小。特別是中國的經濟模式、中國經濟發展的經驗、中國對於全球經濟治理的理念，對廣大發展中國家具有越來越大的吸引力和影響力，得到越來越多國家的認同。在世界百年未有之大變局加速演進、國際力量對比深刻變化但發達經濟體仍具有優勢的情況下，在不同國家對於世界經濟未來發展的理念與價值觀存在巨大差異的情況下，構建與改革全球經濟治理體系的博弈和競爭必定是空前激烈的。有可能經過博弈與討價還價最終建立起覆蓋全球的國際經濟治理體系，為世界經濟未來發展創造出較為穩定和有利的基礎；也有可能經過激烈博弈達不成一致，在相當長時間內無法形成全球統一的治理體系和經濟結構框架，全球經濟在相當長時間內出現兩個體系、兩種治理結構並存的狀態，甚至進一步分裂為多個小圈子的碎片化結構。這兩種方向都存在現實的可能性，而不同情況對於世界經濟發展的影響將完全不同。

