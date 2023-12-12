堅定信心鞏固香港國際金融中心地位

中評社北京12月12日電／當前，香港面臨著港股指數下滑、成交量萎縮、首次上市集資額下降、部分外國基金減持等情況，對投資者信心造成一定影響。應當看到，港股低迷的表象下，仍有諸多積極因素和充沛後勁，香港各界需要堅定信心鞏固香港國際金融中心地位。



第一，香港沒有大規模資金流出的跡象。香港證券市場市價總值至10月底為30.8萬億港元，較去年同期的26.4萬億港元上升17%。香港在去年第四季度至今年上半年的3個季度實現690億港元的淨資金流入，較去年前三季度的170億港元淨資金流入增長逾300%。今年前三季度，香港認可機構存款總額增長2.3%，其中港元存款增加1.6%。香港的離岸人民幣流動資金池也進一步擴大，今年8月底人民幣客戶存款及存款證餘額比去年同期增長12.6%，達11127億元人民幣。



第二，香港的金融服務業人才隊伍保持穩定。根據香港特區政府統計處的最新數據，截至今年上半年，香港金融及保險以及地產的從業人數為376844人，同比增加1.4%。在香港獲得發牌進行資產管理的持牌法團數目按年上升5%，資產及財富管理業務的從業人員總數保持穩定，有54000多人。11月份在香港舉行的國際金融領袖投資峰會吸引了來自全球頂尖金融機構的90多名集團主席或行政總裁參加，涵蓋銀行、證券公司、資產持有者、資產管理公司、私募股權和風險投資公司、對衝基金和保險公司。



第三，香港的金融管理制度進一步完善。今年以來，港交所推出了一系列措施改善港股融資、交易和投資環境。3月份推出特專科技公司上市制度，允許無收入、無盈利的科技公司來香港上市；6月份啟動“港幣—人民幣”雙櫃台模式，吸引離岸人民幣資金投資港股；11月份推出全新IPO結算平台。



更重要的是，內地宏觀經濟持續恢復向好，對香港形成有力支撐。三季度以來，內地經濟積極變化進一步增多，內生動力不斷增強，經濟增長新動能持續發揮積極作用，四季度中國經濟將繼續保持回升向好態勢。國際貨幣基金組織預計今年中國對全球經濟增長的貢獻率超過30%。11月份，中國人民銀行等8部門聯合發文支持符合條件的民營企業赴境外上市，這對香港又是一大利好。



香港的國際金融中心地位不是一天形成的，也不是由誰恩賜的，而是伴隨著內地改革開放的進程逐步形成和鞏固的。1970年在香港註冊的銀行衹有73家，到1984年底，香港的銀行數目就增至140家，總行及分支機構達到1547家，然後逐步成長為金融中心城市。香港鞏固國際金融中心城市地位的最大優勢是“一國兩制”，最大利好是內地經濟持續向好。伴隨著內地全面深化改革和擴大高水平對外開放的進程，中國已經成為最佳投資目的地的代名詞。唱衰香港乃至唱衰中國經濟的企圖注定不會達成，香港的國際金融中心地位穩健無虞。



來源：經濟日報 作者：劉亮



