社保基金投資應兼顧安全和增值

中評社北京12月12日電／近日，一項針對規模近3萬億元的全國社會保障基金的投資監管新規，公開向社會徵求意見，引起市場廣泛關注。拓寬投資範圍、下調管理費率和托管費率上限、境內和境外投資全口徑納入監管比例等規定，必將對社保基金投資運營和資本市場產生重要影響。



全國社會保障基金成立於2000年8月，由中央財政預算撥款、國有資本劃轉、基金投資收益和以國務院批准的其他方式籌集的資金構成。作為國家社會保障儲備基金，全國社會保障基金用於人口老齡化高峰時期的養老保險等社會保障支出的補充、調劑，也就是著眼於“未雨綢繆”，擔負著應對人口老齡化時期社會保障的任務。此次，財政部就《全國社會保障基金境內投資管理辦法(徵求意見稿)》公開徵求意見，有利於規範基金投資行為，更好實現保值增值。



現實生活中，全國社會保障基金(以下簡稱“全國社保基金”)經常和“社會保險基金”混為一談。實際上，兩者不是一回事。社會保險基金由用人單位和個人繳費構成，用於公民養老、醫療、工傷、失業、生育等各項社會保險待遇的當期發放。二者都用於社會保障事業，但資金來源、具體用途、運營方式等各不相同，有人把前者稱為“養命錢”、後者稱為“保命錢”，一定程度上說明了二者的區別。



自成立以來，全國社保基金規模不斷增長、投資能力不斷增強、資產配置廣度深度不斷提升，年均投資收益率達7.66%。最新發布的年報顯示，2022年末社保基金資產總額超2.8萬億元。從設立時的200億元發展到如今的近3萬億元，社保基金在我國社會保障事業中的“壓艙石”作用越來越凸顯，應對老齡化更有底氣。



全國社保基金自成立以來的年均收益率頗高，但是2022年投資出現負收益，收益率為-5.07%。在國內外經濟下行壓力加大、金融市場波動影響下，主要機構投資者普遍為負收益。與挪威政府全球養老基金、瑞典國民養老基金、韓國國民年金基金、淡馬錫等國際主要機構投資者相比，全國社保基金表現仍相對較好。儘管如此，“負收益”問題顯示全國社保基金高收益並非可以輕易獲得，基金安全與保值增值均不容忽視。



作為百姓的“養命錢”，全國社保基金應堅持安全性、收益性和長期性原則，在保證安全的前提下，實現保值增值。一方面，安全是第一要務，應堅持審慎、穩健投資運營，健全風險管理體系和內部控制體系，將風險管理貫穿投資運營的全過程，切實維護基金安全。



另一方面，要通過有效的投資運營，實現基金保值增值，夯實應對人口老齡化的財富儲備。全國社保基金應堅持價值投資、長期投資、分散投資、穩健投資的原則，優化投資組合結構，不斷提高投資效率和收益水平。



此次出台的辦法結合金融市場發展變化，增加和調整全國社保基金投資範圍，包括公司債、非金融企業債務融資工具、養老金產品等。同時，適當增加套期保值工具，具體包括股指期貨、國債期貨、股指期權等。股票類、股權類資產最大投資比例分別可達40%和30%，進一步提高了社保基金投資靈活度，既支持資本市場和實體經濟發展，活躍資本市場，又增加基金投資收益機會。此外，適度下調管理費率、托管費率上限，有利於降低基金投資成本，提高收益率。



當前，外部環境複雜嚴峻，國內經濟回升向好基礎仍需鞏固，全球金融市場波動較大，社保基金在確保安全的前提下實現保值增值仍面臨不少風險挑戰。衹有規範投資行為、提升投資運行和風險防控能力，社保基金才能做大做強，更好服務國家戰略實施、助力資本市場發展，實現基金安全和保值增值。



來源：經濟日報 作者：曾金華



