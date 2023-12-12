合力推動入境游加快復甦

中評社北京12月12日電／今年以來，國內旅遊市場供需兩旺、穩步回暖，但相較而言，入境旅遊整體恢復較慢。鑒於此，重新梳理和認識入境游的定位和意義，多方探尋破解之道，多措並舉推動入境游加快復甦，具有重要現實意義。



入境游向來受到重視，因其有利於擴大服務貿易，對塑造國家形象也有重要作用。境外遊客來華，可以親眼目睹中國的飛速發展和美好前景，親身體驗中國的風土人情和傳統文化，有利於國際社會更加客觀地瞭解真實、立體、全面的中國。大力發展入境游，搭建中國與世界交往的平台，有助於國際社會加深對中國真實情況的瞭解，提升中國的國際影響力。



入境游也是發展旅遊產業的重要抓手。我國入境游的發展與改革開放基本同步。改革開放初期，入境游產業在政策鼓勵下率先發展，在構建現代旅遊接待體系、提升旅遊服務水平、推動旅遊產業持續開放等方面發揮了重要作用，培育了旅遊業大發展大繁榮的整體格局。入境游已成為國家旅遊競爭力的重要組成部分，發展入境游對推動我國旅遊業高質量發展、促進國內消費和增加就業具有重要意義。



入境游作用顯而易見，但復甦並非一蹴而就。受新冠疫情影響，入境游受到嚴重衝擊。雖然相關政策陸續出台，但面對國際航班價高頻次低、企業人才流失較多、產業鏈重構過程較慢、海外遊客出游意願下降等綜合因素影響，入境游復甦難度不小。



推動入境游加快恢復是系統工程，需要多部門通力協作，探索建立聯席會議制度和省際合作機制，在有序恢復和擴大落地簽、免簽政策，加大支付、離境退稅等便利服務方面形成政策合力。此外，推動入境游加快恢復還離不開優質的產品和服務。旅遊企業、在線旅遊平台、推廣機構、地方政府部門還應聯手合作，針對入境遊客的興趣偏好和消費習慣，推出一批國際化定制旅遊產品和個性化服務項目，不斷豐富產品供給，增強配套服務水平，進一步提升服務質量。



入境游具有較大發展潛力與提升空間，相關管理部門應在已扎實開展工作的基礎上，進一步做好頂層設計，加大對經營主體的扶持力度，提升政策匹配性。同時，從業者也要增強自身創新能力，積極適應市場需求變化，抓住機遇，乘勢而上，努力把政策紅利轉化為發展成效。



來源：經濟日報 作者：經濟日報評論員



