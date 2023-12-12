生成式人工智能帶來新侵權形式

中評社北京12月12日電／我們已經進入了人工智能時代，人工智能是未來新一輪科技革命和產業變革的核心力量，生成式人工智能以億萬的龐大的數據為參數，具有更出色的生成能力，其用途廣泛，並且具有驚人的應用價值。生成式人工智能的發展所產生的最大挑戰就是引發侵權風險。與傳統的侵權行為不同的是，ChatGPT引發的侵權行為，主要是侵害人格權和著作權。例如，在ChatGPT問世後，有人就利用它生成了受著作權保護的書籍的縮略版，用以幫助他人快速閱讀書籍，由於此種行為會構成對原書的市場替代，很難構成合理使用，因此有可能會被認定為侵害著作權的行為。同時，生成式AI也可能侵害商標權。如果未經授權許可，在生成式圖片中使用他人的商標，並將其作為某種廣告宣傳或者產品裝潢，引發消費者的混淆，這就可能構成對商標權的侵害。



但與侵害知識產權相比較而言，生成式人工智能因可能產生虛假信息等原因，而對人格權侵害的風險更大。具體而言，生成式AI不僅會引發針對各類人格權的侵權行為，還帶來了新的人格權侵權形式，主要表現在以下四個方面。



第一，侵害隱私和個人信息。生成式AI可能引發大規模隱私或者個人信息洩露問題。大型生成式AI需要大量數據作為參數，而AI產品的提供者在訓練AI產品時違規收集大量的個人信息，或者運用大量沒有合法來源的信息訓練AI產品，這就可能帶來一些侵害隱私和個人信息的新形式。有研究發現，由於大模型收集大量個人信息和隱私，且模型越大，所搜集的信息和隱私越多，因此，不法行為人有可能通過攻擊大規模語言模型，提取出訓練數據中的核心隱私和敏感個人信息，從而導致個人信息、隱私的大規模洩露，形成了“大規模微型侵害”的現象。



第二，侵害名譽權。大型生成式AI模型主要依賴消化人類文本輸入生成輸出產品，如文本、圖像、音頻、視頻等，一旦這些輸出的信息是虛假的，就有可能導致對他人名譽權的侵害。ChatGPT也會帶來一些侵害名譽權的新形式。OpenAI公司首席執行官山姆•阿爾特曼在接受採訪中說，“我特別擔心這些人工智能被用於大規模製造虛假信息”。例如，生成式AI如ChatGPT的“臆造”現象，可能會導致ChatGPT在回答問題時，編造有關他人涉嫌性騷擾、某人與他人非法同居等消息，造成對他人名譽的損害。還可能自動生成虛假圖片、音頻、視頻，不僅可以“以假亂真”，還能夠“無中生有”，導致對他人名譽、隱私等人格權益的侵害，生成式人工智能自動生成的包含虛假信息的圖片、視頻、聲音，已經達到了以假亂真的地步，甚至生成式AI都難以辨別其生成的圖片等是真實拍攝的還是自動生成的。如果這些虛假信息在產生之後，不法行為人利用這些信息傳播，受眾就很容易受到虛假的影響，造成對他人名譽等人格權益的重大侵害。

