美學者籲凍獨　許忠信：賴清德不敢得罪深綠

民眾黨不分區“立委”候選人、親綠背景的許忠信。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北12月12日電(記者 鄭羿菲)民進黨2024候選人賴清德是否會凍結台獨黨綱?台灣民眾黨不分區“立委”候選人、深綠背景的成功大學法律系教授許忠信接受中評社訪問表示,賴過去對選民的“台獨”承諾,再加上曾表態是“務實‘台獨’工作者”,這是賴的包袱。綠營支持者目前約佔3成5至3成,其中約有2成是深綠選民,相信民進黨政治人物沒人敢去得罪。



美國《外交事務》(Foreign Affairs)11月30日刊出“德國馬歇爾基金會”亞洲計劃主任葛來儀(Bonnie Glaser)、康奈爾大學的政治學教授白潔曦(Jessica Weiss)、哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授柯慶生(Thomas Christensen)的聯合署名文章《台灣和威脅的真正來源》(Taiwan and the True Sources of Deterrence),文中呼籲賴清德若勝選,應考慮凍結“台獨黨綱”,讓維持現狀的承諾更有份量與可信度。



許忠信為英國劍橋大學法學博士、成功大學法律系教授,專長為國際貿易法、智慧財產權法、金融法。曾任台灣團結聯盟“立委”、凱達格蘭學校副校長。2018年曾以無黨籍參選台南市長拿下4萬5168票,得票率4.67%。許忠信在民眾黨不分區名單排名16。