陳冲語中評：ECFA若斷 國際對台有疑慮

前“行政院長”陳冲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）大陸正對台灣進行貿易壁壘調查，兩岸ECFA會終止嗎？前“行政院長”陳冲接受中評社專訪表示，ECFA被認為主要影響台灣傳統產業，但傳產正面臨轉型升級，影響範圍有限度，不過真正很大的影響是被做為兩岸關係指標，認為ECFA、貨貿、服貿都受阻，那就容易產生其他聯想，會影響其他國家與台灣經貿合作的態度。



陳冲，出生於台北市，台灣大學法律研究所碩士、德國法蘭克福大學（DAAD）訪問學人，歷任“行政院長”、“副院長”、“金管會主委”、台灣證券交易所董事長、合作金庫商業銀行董事長、永豐金融控股公司董事長、“財政部”常務次長、台灣一帶一路經貿促進協會最高顧問等，現任新世代金融基金會董事長、願景工程基金會董事長、東吳大學法商講座教授。



陳冲表示，ECFA對台灣有衝擊影響，但對台灣整體的經濟產業影響，可能還沒想像中那麼大。他反倒認為，影響最大的卻是其他國家對台灣的態度，其他國家會以此做為兩岸氣氛為指標，若兩岸經貿能合作，台灣會被視為可信賴夥伴，倘若兩岸無法合作，國際社會可能對台灣有疑慮，認為ECFA、貨貿、服貿都受阻，那就容易產生其他聯想，會覺得對台灣的態度，還是採取最小的風險最好。

