陳冲：不論美如何封鎖晶片　大陸都能突破

前“行政院長”陳冲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）中美兩強較勁，過去打起晶片戰，影響全球供應鏈。前“行政院長”陳冲接受中評社專訪表示，不管美國怎樣設法封鎖、圍堵中國的晶片科技技術，中國大陸都有辦法突破，例如大陸的華為Mate60 Pro搭載的中芯國際製造的Kirin 9000S晶片，成功製出7奈米晶片，重回5G手機市場，在競爭激烈下，以致美國後來積極要舉辦APEC習拜會，不過重點也是談政治，勝過經貿學術。



陳冲，出生於台北市，台灣大學法律研究所碩士、德國法蘭克福大學（DAAD）訪問學人，歷任“行政院長”、“副院長”、“金管會主委”、台灣證券交易所董事長、合作金庫商業銀行董事長、永豐金融控股公司董事長、“財政部常務次長”、台灣一帶一路經貿促進協會最高顧問等，現任新世代金融基金會董事長、願景工程基金會董事長、東吳大學法商講座教授。



陳冲說，他曾看到英國《經濟學人》新聞有篇漫畫很有意思，就是代表美國的老鷹與代表大陸的龍在互相打架，雙方都說要保持距離，但彼此卻拖離不開，這反映美國在現實中，很想擺脫大陸，因此用很激烈的手段，所以美國總統拜登上任，對大陸進行晶片戰，設了層層關卡措施防堵，甚至不惜違反國際貿易規範。



陳冲說，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimodo)就對大陸晶片設了層層禁令，還點名輝達（NVDA–US）竟繞過禁令，用可怕的管制手段，明明晶片廠已低於禁令的標準，美國卻還是要管，美國就像惱羞成怒、不給面子，一再暗示晶片廠不要與大陸大陸往來，即便都已開完習拜會了，美國仍是說一套、做一套。



陳冲指出，大家其實也都知道，美國要在APEC峰會舉行習拜會，只是想說盡量不要傷了和氣，可是美國為了自身國家利益，仍進行晶片防堵，當然也不能怪美國，美國就是為了自己國內的發展，只是國際上大家都清楚，再怎麼封鎖，大陸都能突破、發展出自己的東西，比如華為成功製出7奈米晶片。



陳冲說，若封鎖有效，北韓也製作不出核武，都有辦法突破的，習拜會中美高層談判，只是營造個氣氛，做給國際社會看，但實際上美國仍在對大陸進行限制，談的也不是什麼學術經貿問題，而是談政治利害關係。