陳冲：民進黨無財政紀律　盼賴清德別騙票

前“行政院長”陳冲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，前“行政院長”陳冲接受中評社專訪表示，他不清楚民進黨執政這8年來，台灣的實際財務狀況如何，但他看到的是，一直不停地舉債編列上千億、上千億的預算，甚至還發生普發6000元新台幣這種超徵稅收的事，他希望民進黨2024候選人賴清德要想真正的問題，別只是想騙票，若想執政，就好好為台灣未來4年想想。



陳冲，出生於台北市，台灣大學法律研究所碩士、德國法蘭克福大學（DAAD）訪問學人，歷任“行政院長”、“副院長”、“金管會主委”、台灣證券交易所董事長、合作金庫商業銀行董事長、永豐金融控股公司董事長、“財政部常務次長”、台灣一帶一路經貿促進協會最高顧問等，現任新世代金融基金會董事長、願景工程基金會董事長、東吳大學法商講座教授。



陳冲說，預算的編列與改革，是與台灣實際的財務狀況有關，當然不是用僵化、靜態去分析，因都會動態變化，每天都要檢討，例如他當“行政院長”任內推動的年金改革，他了解民間或退休軍公教的聲音，不過“行政院”不是獨斷專行的，這是視台灣財政狀況做的大決策。



陳冲表示，他卸任“行政院長”後，並不清楚之後民進黨執政下，台灣的實際財務狀況，但他卻看到的是，不停編列上千億預算，例如8400億元的防疫紓困預算、8800億前瞻計劃預算、6100億重大軍購特別預算案等，8年時間總共提出13項特別預算金額高達2兆4966億元等，到底為台灣舉了多少債？



陳冲說，更離譜的是稅收超徵，全民普發6000元，這一定是之前預算編列不實，否則怎麼會有這種數字？怎麼會超徵這麼多稅？這一定是舉債，非常荒唐，台灣財政紀律竟然這麼可悲，其中是否有作假？



陳冲向中評社說，他擔任“行政院長”期間，懂得只是傳統的財政學，因此會盡量做到預算平衡，減少舉債，並找專業的主計長，對於財政是採取保守的策略，要符合“國家”實際財政與GDP，事實證明也是對的，但現在民進黨執政編列的特別預算，不受財政紀律限制，更激進地用舉債來創造“建設性支出”，可是他卻只看到創造的是“非建設性支出”，將來要怎麼還債？