洪秀柱語中評：侯康配求勝須朝兩方面著手

洪秀柱接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月12日電（記者 張嘉文）2024大選呈現藍綠白三足鼎立選局，中國國民黨侯友宜和趙少康的侯康配如何翻盤求勝？國民黨前主席洪秀柱接受中評社訪問時表示，侯康配當然有翻盤機會，藍綠現在民調互相緊咬狀況下，侯康配要拓票有二大方面可著手，一是爭取鴻海創辦人郭台銘回歸藍營，也向民眾黨遞出橄欖枝，才有機會讓非綠選民集中票源給侯康配。



洪秀柱說，第二則是從政策著眼，尤其兩岸牌應該是國民黨的最大優勢，在民進黨執政下，兩岸面臨兵凶戰危，當侯康配兩岸政策強調和平至上、放下仇恨、發展經濟，就有機會爭取最多的民心。



2024大選呈現民進黨賴清德、蕭美琴組成的賴蕭配，對上國民黨侯友宜、趙少康的侯康配，以及民眾黨柯文哲、吳欣盈的柯盈配，選舉進入最後倒數階段，侯康配有無機會翻盤獲得這場選舉勝利？



洪秀柱接受中評社專訪時對此表示，說實在話，選舉不到最後關頭，勝負難料，加上內部、外部因素都可能在最後關鍵時刻影響選情。譬如2004年大選有兩顆子彈事件；2016年有周子瑜事件；2020年則有香港反修例（反送中）風潮；2023年韓國大選則有安哲秀效應。



洪秀柱說，因此國民黨的侯康配在全力衝刺狀況下，團隊也必須隨時做好可能影響選舉的各種重大事件因應，才能讓這場選舉不至於失控。所以侯康配當然有翻盤的機會，不僅是藍綠的民調差距在逐漸縮小，國民黨是泱泱百年大黨，也是目前最大在野黨，一定要抱持勝選的決心與意志，拚到最後一刻。



在藍白整合破局之後，洪秀柱強調，的確有感受到國民黨基本盤重新凝聚起來的現象，士氣大大提振許多，主要是當初藍白合的過程中，反藍選民是真的希望藍白能合，贏面比較大，因為選舉盤勢就會變成綠4、藍白合6的比例，所以大家才期望藍白合，可是在過程中各種的紛擾，讓藍軍很悶，最後發現委屈也不能求全，一口悶氣全吐了出來，才會有藍軍士氣大反彈的現象。