戚嘉林：下架無恥的台獨課綱恢復中國史課綱

戚嘉林（資料圖） 中評社台北12月12日電（作者 戚嘉林）近日北一女教師區桂芝炮轟一O八課綱“去中化”，刪減文言文，尤其是刪除顧炎武的“廉恥”一文，故可說是“無恥課綱”，成為選戰中的熱門爭議課題。



當事人獲緑營側翼抹紅，質疑區老師參加過對岸的“中華傳統文化研修班”，有違蔡政府的兩岸交流政策。但是區桂芝的論述，立即獲得海內外廣大迴響，也獲得藍營正副參選人侯友宜和趙少康的支持，從而一石激起千層浪。



俗說“文史不分家”，一O八課綱不僅只是國文刪掉一定比例古文，更重要的是在刪除台灣史課綱的中國部份，甚至取消《中國史》教學。就整體而言，眾所周知，一O八課綱豈止是“無恥課綱”，就歷史層面而言，是實質不折不扣的“台獨課綱”。



歷史是人類生存綿延的記録，包含人類的道德感情及其衍生的國族認同，故國族意識的凝聚仰賴共同的歷史記憶，這也是為何歐美日俄各國在其教育體系各階段，反覆深化歷史教育。



1945年日本投降時，“台獨”意識是根本不存在的。然而因為特殊的歷史縁由，台灣社會國族認同異化萌芽，近二三十年來台灣分離主義者啟動強大的行政資源，人為建構“台獨意識”，方式就是虛構“台獨史觀”，甚至將清朝治理台灣定性為殖民統治，完全抹滅台灣菁英經由科舉考試及廻避本籍的制度，遠赴大陸為官，參與國家治理的史實。



如此經由污名化定性的論述，順勢將清朝打成“外來政權”，“全負面”定性漢族是邪惡侵凌的不正義，否定閩粵先人移民台灣的正當性，似令閩粵漢族心生原罪而強化其分離認同，可說是“外來政權說”的2.0升級版。



換言之，“台獨史觀”從早期“外來殖民論”、“台灣主體論”，到今天的“原民史觀”。從“去中國化”到“反中國化”，滴水穿石，潛移默化地誤導或迷惑部份台灣住民的國族認同；在此認知基礎上，分離主義進而形塑島內部份民眾敵視大陸的政治意識。



因此三十年來，台灣社會的國族認同已悄然發生變化，三十年前國族認同矛盾僅是體制分岐，仍自認是中國人，本質係屬內部矛盾。惟三十年間時移勢轉，不承認自己是中國人者日眾，島內國族認同異化，其主要原因是歷史記憶改變所致。



因此，關於“無恥課綱”，國民黨候選人侯友宜表示，他當選後，將親自主持“教育部”“國是會議”，重新檢討一O八課綱。其實，侯當選後，應繼國民黨上任馬英九的志業，恢復原有家國情懷的正常化課綱，恢復中國史課程。衹有深度認識歷史，思索兩岸歷史，以真實歷史反映祖先在兩岸踏過的脚印，才能促使兩岸關係的正常化。



（作者：戚嘉林，統一聯盟黨主席）

