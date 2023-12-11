2023京港澳台羽毛球交流活動在京舉行

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京12月11日電／12月9日，2023京港澳台羽毛球交流活動在北京體育大學綜合館成功舉辦。本次活動旨在促進京港澳台羽毛球運動的交流與合作，加強羽毛球運動的普及與推廣。北京市台辦、北京市體育總會相關領導出席此次活動，活動現場，青少年選手們共聚一堂，他們以球會友，相互切磋，以賽傳情，同心進步。



活動開始前，來自北京體育大學的運動員樊秋月、董偉傑與來自台灣地區的運動員李逢晟、陳柏元進行了一場友誼表演賽，雙方都展現出極高的競技水平和良好的精神風貌，為本次交流活動創造了良好的開端。



表演賽後，開始本次活動的開幕儀式。北京市羽毛球運動協會秘書長周志輝致歡迎詞，他向來自港澳台的各位羽毛球愛好者們表達了熱烈的歡迎“很榮幸能與眾多球友歡聚北京，希望我們能在這個平台交流感情，共同提升球藝”，同時希望豐富的活動內容可以讓運動員們玩得開心、賽得出色。港澳台球友代表、澳門清揚羽毛球會會長梁友源致辭，他代表港澳台球友向北京市台辦、北京體育局、北京體育總會和北京羽毛球協會表示了衷心的感謝：“從下飛機進入到北京那一刻，我們就有回家的感覺了”，羽毛球運動在中國的普及程度很高，他也希望通過這次機會積累更多的經驗，回去之後繼續講好中國故事，讓港澳台同胞、海外華人為中華民族偉大復興貢獻自己的力量。北京體育總會合作部副部長盧琦向港澳台代表贈送會旗。北京市羽毛球運動協會秘書長周志輝向港澳台代表以及青島西海岸羽毛球協會會長張新兵、平頂山市羽毛球協會會長餘傑贈送紀念品，感謝他們的支持。北京市體育總會合作部副部長盧琦宣布活動開幕，2023京港澳台羽毛球交流活動開幕儀式圓滿完成。



開幕儀式後，運動員們開始了瑞士制無差別雙打比賽，他們敢於挑戰自我，充分展現了中華體育精神。通過比賽和交流，運動員們不僅增進了球技，還結識了新的朋友，京港澳台的羽毛球交流也更加深入。活動的最後，裁判員、教練員與選手們共同學習了“七乘七羽毛球雙打賽”的規則，希望在第二天的比賽中取得更好的成績。



本次活動的成功舉辦，得益於北京市台辦、北京體育局、北京體育總會、北京羽毛球協會的大力支持和港澳台球友的密切配合。2023京港澳台羽毛球交流活動的成功舉辦，不僅為羽毛球交流提供了良好的平台，也為推動羽毛球運動在京港澳台的普及和發展注入了新的動力。期待未來有更多這樣的羽毛球交流活動，用體育講好中國故事，為中華民族偉大復興貢獻更多的力量。