快評：不“台獨”前提下，兩岸軍事也可談

中評社快評／國民黨“副總統”候選人趙少康10日受訪說，希望當選後，從台灣派遣軍事觀察員，到大陸沿岸觀察軍事設施。趙說，大陸最在乎是台灣是否會“台獨”，為了降低衝突，在台灣不“台獨”前提下，大陸也須釋出善意。



從台灣派遣軍事觀察員到大陸，可視為軍事互信機制的進階作法。1990年代末起，台灣方面多次提出兩岸發展軍事互信機制；馬英九執政時，建立兩岸軍事互信機制曾是一個很熱門的話題。後來沒能推動下去，原因涉及多方面。



2008年12月，大陸提出兩岸可適時就軍事問題進行接觸交流，探討建立軍事安全互信機制問題。2011年3月31日，大陸國防部公佈《2010年中國的國防》白皮書，指出“兩岸可以就在國家尚未統一前的特殊情況下的政治關係展開務實探討。可以適時就軍事問題進行接觸交流，探討建立軍事安全互信機制問題，以利於共同採取進一步穩定台海局勢、減輕軍事安全顧慮的措施。”



2011年12月27日，馬英九出席一個軍方活動時說，希望台海兩岸的“不武”能制度化。隔天，大陸國台辦說，為維持台海局勢穩定，兩岸可探討建立軍事安全互信機制問題。



趙少康清楚大陸最在乎的是什麼，提到“在台灣不‘台獨’前提下”。按趙少康的構思、設想，兩岸是有可能談起來的，包括軍事議題。大陸一向的立場是，在“一個中國”原則下，什麼問題都可以談。



建立兩岸軍事安全互信機制涉及的問題很多，也不容易，但利台海長久和平。趙少康的主張值得重視，如果下月國民黨能在大選中獲勝，建立兩岸軍事互信機制的話題就有可能再次熱起來。