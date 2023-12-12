李武忠：台灣農業的多重挑戰與未來發展路徑

李武忠 中評社台北12月12日電（作者 李武忠）台灣的農業產值雖然只佔國內GDP1.6%，但因與民眾日常生活息息相關，較能感同身受，例如缺蛋造成海嘯般民怨，成為此次6成民眾期待政黨輪替的原因之一。



如今距2024大選只剩30多天，民眾黨候選人柯文哲終於召開農業政策記者會提出五大農業政策綱領，至此三位候選人均已提出他們未來執政後對於農業的重要施政方向。遺憾的是，台灣農業正面臨內憂外患等多重挑戰，農民終日憂心忡忡，何來“幸福感”？而三位候選人的農業政見，福利居多，畫餅充飢，只想討好農民，無法帶領台灣農民走出荊棘，進而邁向康莊大道，讓農業不再是弱勢產業，讓農民不再處處仰賴政府庇護，讓農村充滿生機。



為此未來農業施政不能只想討好農民，至少需涵蓋三大主軸：科技、糧安及產銷。



在科技方面，應積極推動以卓越的科技打造兼具創新及氣候韌性的AI農業（Aggregate Intelligence整合型智能農業），AI農業整合基因編輯、ChatGPT、元宇宙、農業AI對話機器人、感測器、無人機、農業機器人、物聯網、區塊鏈、5G、大數據、雲端運算，智能倉儲物流等高端科技，形成完備的智能型產銷系統；AI農業特色為：將靠天吃飯轉為靠人吃飯，將靠運氣轉為靠實力，將靠體力轉為靠腦力，將靠經驗轉為靠數位，農夫轉為農事精控師，手機成為新農具，數據成為新的生產要素。實施路徑包括：



1、調整農業經費及人力等資源分配，提高農業科研經費及人力，並將科研成果採免費方式，儘快移轉給需要的農民使用，讓從事第一線生產農民，能即時更新種植品種、技術及設施並鼓勵科研人才下鄉親自指導農民。



2、幫助農民不僅給魚吃(不濫補)，還要給釣竿(傳技術)，更要幫忙賣魚(高價市場)。



3、建立精確的農業大數據庫，透過專業的精準分析，轉為專業智財權（big data-information-knowledge），並重視農業相關智慧財產權保護，避免新品種及技術外流，畢竟智財權是未來農業的決勝關鍵。



4、進行高等教育改革，調整大專院校農業相關科系授課內容，有計劃培養復合型農業人才，深化實務和理論結合，培育AI農業需要的人才。



5、制定獎勵措施鼓勵民間企業及國家科研人員，積極投入新科技創新研發。



6、透過教育、制度、資金、技術、用地等多元配合，鼓勵年輕人投入AI農業，提高農產品生產效率，降低對土地、水資源、人力及國外農產品依賴，打破外界對傳統農業的刻板印象。

