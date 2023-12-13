中評編譯：阿根廷新總統值得國際社會關注

阿根廷新任總統米萊 中評社香港12月13日電（記者 樂國平編譯）號稱“自由主義”的米萊成為阿根廷新總統，可以說打破了阿根廷長達80年的左翼貝隆主義政治理念，美國喬治梅森大學學者Michael N. Peterson於12月9日在歐亞評論網上發文，宣稱米萊對市場非常友好，且號稱要疏遠中國，因此西方應該和他加強關係。不論實際情況如何發展，阿根廷作為“一帶一路”和“金磚國家”的重要組成部分，其新總統的內外政策確實值得國際社會關注。以下是原文編譯：



阿根廷剛剛選出了新總統哈維爾·米萊（Javier Milei），他是一位精力旺盛、頭髮蓬亂的經濟學家，提出了改革國家經濟的親市場理念。經過數十年的貝隆主義統治，阿根廷現在成為現代歷史上第一位自由主義國家元首的故鄉，許多媒體似乎錯過了這一壯舉。



甚至在正式結果公布之前，選民就感覺到大趨勢正在轉向支持這位自由主義候選人。憑借其標誌性風格，米萊贏得了24個省中的21個，吸引了超過1400萬張選票，這是阿根廷歷史上單一候選人得票最多的紀錄。



眾所周知，阿根廷是20世紀初世界上最富有的經濟體之一。在該國走上社會主義道路之前，阿根廷擁抱自由市場和有限政府。米萊在演講中經常讚揚胡安·包蒂斯塔·阿爾貝迪（Juan Bautista Alberdi），他幫助設計了阿根廷1853年憲法，並為該國其後近80年的經濟繁榮創造了初始條件。作為托馬斯·傑斐遜的崇拜者，阿爾貝迪呼應了米萊試圖復興的非常相似的自由主義主題。



但出於某些原因，許多人將米萊的勝利視為民粹主義浪潮的又一次勝利，這種觀點將米萊古怪的風格與真正的民粹主義議程混為一談。儘管特朗普和其他民粹主義領導人呼籲實施保護主義計劃，保護本國工人免受外國競爭，但米萊卻主張相反的做法。事實上，米萊的勝利演講直接邀請國際社會加入阿根廷的自由市場革命。就連埃隆·馬斯克也承認米萊勝利的重要性，並寫道“阿根廷的繁榮就在前方”。

