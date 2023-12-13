社評：中國與新加坡相互成就共同發展

中評社北京12月13日電（評論員 喬新生）中華人民共和國政府與新加坡共和國政府12月7日簽署關於進一步升級《自由貿易協定》的議定書。這是中國和新加坡關係進一步發展的重要標誌。它意味著新加坡作為重要的橋梁，為中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》奠定了堅實的基礎。



新加坡將作為《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》的領航者，為中國高標準對外開放提供可資借鑒的寶貴經驗。蘇州工業園區的建設，給中國提供了先進的管理經驗。新加坡與中國重慶和天津的合作，不僅為中國現代化發展提供了樣板，而且更主要的是，讓中國意識到，在中國式現代化發展過程中，如何避開激流險灘。凡是中國充分借鑒新加坡經營管理經驗的領域，改革都取得了顯著的效果；凡是借鑒其他地區發展經驗的領域，都出現了一些問題。這說明中國與新加坡的共同性遠遠大於差異性，兩國合作互相成就。



但是，中國與新加坡的合作並非一帆風順。這一方面是因為中國和新加坡的制度不同，另一方面則是因為，隨著中國社會多元化發展，在如何處理與新加坡關係方面，出現了不同的意見。中國網絡領域甚至出現了一種特殊的概念，所謂“坡縣”雖然只是中國一些網絡青年調侃的語言，但是，它從一個側面說明，隨著中國的發展，中國國內出現了一些驕傲自滿的情緒，少數知識界所謂精英分子“夜郎自大”，他們強調中國的國情特殊性，忽視新加坡社會發展中積累的豐富經驗，沒有以虛懷若穀的態度，認真研究新加坡發展歷史和豐富的社會發展經驗，沒有對新加坡的經濟模式進行深入研究，而只是蜻蜓點水，試圖借助於新加坡一些制度，解決中國社會存在的問題。結果導致方枘圓鑿，改革措施出現了嚴重變形的現象。



改革開放初期，中國面臨巨大的社會保障困難。為瞭解決住房問題，中國有兩個學習的榜樣：一個是新加坡，一個是中國香港。非常不幸的是，中國當時借鑒了香港的房地產開發經驗，結果導致中國房地產市場發展出現了非常明顯的“擠出效應”，房地產市場的畸形發展在一定程度上加快了中國城鎮化發展的步伐，但是，房地產市場成為一個金融市場、一個財富重新分配的市場，隨著房地產市場價格的不斷上漲，導致中國出現了兩極分化的現象。中國決策者實事求是，果斷採取措施，改變中國房地產市場發展走勢，對房地產實施宏觀調控，從而避免中國掉進類似於日本那樣的房地產市場泡沫陷阱之中不能自拔。

