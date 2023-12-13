中評重磅：東莞發改局詳解東莞方案

東莞市發展和改革局總經濟師邵勇日前在接受中評青年東莞訪問團一行專訪時全面解讀了《東莞方案》，并詳細回答了一系列大家所關心的熱點問題。（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月13日電（記者 林艶）不久前，國務院正式批覆同意出台實施《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》（下稱《東莞方案》），此方案引發兩岸及海外高度關注。那麼，《東莞方案》的發布出台將為在莞台資企業帶來哪些新機遇和新空間，下一步東莞將會如何來推動方案的落地見效，將從哪些關鍵重點來發力實現“四個新”的目標定位，如何幫助台資企業加快轉型升級？東莞市發展和改革局總經濟師邵勇日前接受中評青年東莞訪問團一行專訪，全面介紹解讀了《東莞方案》，詳細回答了一系列大家所關心的熱點問題。



邵勇首先向訪問團一行介紹了《東莞方案》的政策背景。他表示，東莞是台商進入大陸最早的地區之一，在東莞過去的30多年裡，從農業化到工業化歷程中，台企起了非常大的作用。從早期東莞去招商引資發展工業經濟，到如今形成了以電子信息產業為主導、門類齊全的工業體系，台資企業和港資企業發揮重大作用。其中，港資帶來了生產訂單，台資既帶來生產訂單，又引進來領先技術和生產模式，教會了我們如何建廠辦廠，如何生產各類電子設備。隨著越來越多台商台企來到東莞，約2005年左右形成高峰，在東莞創辦了大陸第一所台商子弟學校、廣東首家台資醫院台心醫院，留下有許許多多的“台灣元素”。



邵勇表示，在兩岸交流合作中，東莞地位重要、作用突出。台商台企在東莞經濟發展中扮演了非常重要的角色，深度影響了東莞外向型經濟的發展，是東莞經濟中不可缺少的重要部分。近幾年，受到各種外部環境乃至國內經濟形勢變化，台企的發展勢頭有所放緩，但我們始終高度關心台企，積極助力台企實現更好發展。與此同時，隨著粵港澳大灣區戰略深入推進，東莞和港澳地區交流合作持續加深，比如東莞與香港機管局合作的的空港中心項目，將香港機場相關功能和服務延伸到東莞。台企通過東莞參與粵港澳大灣區建設，可以說，未來空間十分廣闊、合作潛力巨大。基於這個背景，我們積極謀劃《東莞方案》探索兩岸融合發展的新路徑，得到了各級各部門的大力支持，於今年9月獲得國務院批覆同意。下來，我們將認真落實，全力全心把它做好做實。



邵勇表示，非常期待更多台灣地區的企業和老百姓瞭解認識到《東莞方案》，感受到我們積極去推動兩岸創新合作的決心、信心和誠意。同時也歡迎更多的台企和台灣青年創業者到東莞來創業就業，真正把兩岸合作領域推向更深、更廣。他說，《東莞方案》以產業為核心內容，產業發展離不開人的參與推動，所以，方案很多內容涵蓋了人文交流、人才政策等方面內容，我們希望能以此為契機加強與台灣企業、高校、科研機構共同開展產業對接、科技創新方面合作對接。目前，方案制定了基本框架，隨著東莞與台灣的交流不斷深化和擴大，人員往來密集程度更加頻繁，相關具體政策也會進一步完善更新。

