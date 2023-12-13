中評關注：中韓專家聚焦討論兩國關係向何方

“相互尊重的中韓關係：現在與未來”為主題的學術論壇日前在首爾舉行（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾12月13日電（記者 崔銀珍）日前，以“相互尊重的中韓關係：現在與未來”為主題的學術論壇在首爾舉行，來自中韓的60多位專家通過線上線下結合的方式圍繞當前中韓雙邊關係、外交政策、經貿合作、人文交流及朝鮮半島問題等廣泛議題深入交流。中國駐韓國大使邢海明為此論壇致賀詞，他指出，中韓雙方確認戰略合作夥伴關係在當前具有重要意義。當天論壇由中國駐韓國大使館和韓國全球戰略合作研究院在韓共同主辦。



邢海明表示，中韓兩國是搬不走的近鄰，更是利益交融、互利共贏的合作夥伴。建交31年來，中韓關係發展為兩國和兩國人民帶來了實實在在的利益，也為地區和世界和平穩定與繁榮發展作出巨大貢獻。與此同時，百年未有之大變局下，國際地區形勢深刻複雜演變。在這樣的大背景下，近來中韓關係也出現了不少新情況。儘管如此，中韓兩國互為重要近鄰、同屬東方文明的地緣紐帶沒有變，雙方互為重要經貿合作對象和中高端產供鏈合作夥伴的利益紐帶沒有變，兩國致力合作共贏的發展願景沒有變。



邢海明說，26日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在韓國釜山出席中日韓外長會期間同韓國外長朴振舉行會談。雙方確認中韓戰略合作夥伴關係定位，願持續沿著這一方向向前推進。這在當前具有重要意義。邢海明表示，期待各位學者深入研究兩國外長重要表態，準確把握中韓戰略合作夥伴關係定位，為中韓關係健康穩定發展發表真知灼見、積極建言獻策。



北京大學國際關係學院院長於鐵軍在會議伊始的專家討論環節指出，現在是時代之變，世界之變，歷史之變，常用的一個詞是“變亂交織”。習近平主席在2022年舉行的博鰲論壇上首次提出全球安全倡議，加之2021年提出的全球發展倡議，2023年提出的全球文明倡議，能夠概括中國現階段的外交政策的基本思路。他也說，中國一貫重視與東北亞，東南亞國家的關係，提出了“親、誠、惠、容”四個關鍵字。在中韓關係方面，構建一個穩定的、共贏的、雙方期待的中韓關係是我們的期望。



復旦大學國際問題研究院院長吳心伯主要分析了中國的對美政策，他表示，中國的對美政策既保持了延續性，同時也進行了相應的調整，以適應中美關係的新的現實。中國的對美政策首先強調三個原則：相互尊重、和平共處、合作共贏。過去幾年，在新的形勢下，中方又提出對美關係的四條紅線：一，在台灣問題上要求美方嚴格遵守“一個中國政策”和中美之間“三個聯合公報”。二，中美矛盾不是民主和威權的矛盾，是兩個國家在國家利益層面上的矛盾。我們反對美方以人權問題為借口干涉中國的內政。三，希望美方不要試圖改變中國的政治制度。四，堅定維護中國的發展權力。中國的發展不是以超越美國為目標的。而是以提升本國國民的福祉，壯大自己國家的實力為目標的。



吳心伯說，習近平主席在舊金山與拜登總統會晤的時候特地強調中國有必須維護的正當利益。就中國對美政策的具體內容來講，我認為有三個方面的內容是很重要的：一，鬥爭；二，協調與合作；三，積極爭取第三方因素。隨著美國大選的到來，美國政治的不確定性還會影響中美關係的發展。但是從中國的角度看，中國的對美政策越來越成熟、成形，會看到更多的延續性。

