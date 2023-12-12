德勤料明年港IPO達千億　按年倍增

左起：德勤中國資本市場服務部華南區（香港）上市業務主管合夥人呂志宏、資本市場服務部上市業務主管合夥人紀文和、華南區主管合夥人歐振興、華南區上市業務合夥人溫慧雅。（大公報） 中評社香港12月12日電／受美國多次加息等外圍因素影響，今年香港新股數量同比跌23%至65只，集資總額458億元，大挫54%。德勤估計，今年香港新股集資額為2001年以來最低，IPO排名將由去年第四位跌至第六位。展望明年，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，隨著美國加息周期快將終止，來自歐美及中東的資金重新部署流向亞洲，料明年香港新股達80只，融資額重返千億元。



中東企業或來港上市



大公報報導，德勤指出，明年美國加息周期結束後，資金將會回流，增加市場的流動性並改善估值。香港目前有超過90宗上市申請，當中包括特專科技公司、特殊目的收購公司的併購交易新上市項目，及在今年推遲發行計劃的大型新股，即將推行的創業板上市制度改革，也將有助支持香港新股市場的﻿復甦。



德勤估計，一家內地電動車電池企業明年在港上市，集資額可能高達40億美元（折合逾300億港元），同時繼沙特交易所買賣基金（ETF）後，看好中東的科技、醫療及石油相關企業將會陸續來港上市。



內地市場方面，德勤表示，今年內地將有約310只新股集資約3551億元人民幣，相對去年的424只新股，集資額5868億元人民幣，新股量下降27%，集資額下滑40%。然而，論全球新股排名，上交所以103只新股，集資1933億元人民幣（約2144億港元），為全球IPO融資王，深交所有約132只新股，集資1477億元人民幣（約1640億港元），為全球IPO集資亞軍，納斯達克以109只新股及916億融資額，排名季軍，紐交所以795億元排第四，印度國家證券交易所以487億元，排名第五。