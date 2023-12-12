﻿減辣效應　新住宅印花稅宗數升1.9倍

發展商近月低價開賣新盤，本月成交料達1500夥，將推升辣稅價量。（大公報） 中評社香港12月12日電／樓市交投仍持續疲弱，特區政府10月份宣布將實施逾10年的3項住宅辣招稅減辣後，成功帶動投資者及換樓客入市意欲。上月向印花稅署支付新住宅印花稅（NRSD）個案按月大增近1.95倍，涉及稅收約1.814億元，按月升約30%。業界人士相信，本月發展商積極減價賣樓，一手成交陡增，辣稅收入也將持續上升。



大公報報導，今年樓市交投淡靜，特區政府過去數月的總住宅辣稅收入持續低迷。根據印花稅署最新統計顯示，3項住宅辣稅收上月共錄約2.23億元，按月再跌約6.9%，為去年10月後的13個月新低。不過，涉及總個案則有259宗，按月反彈約1.14倍。上月辣招稅個案及收入均有顯著回升，主要源自NRSD大幅增加所致。



BSD僅收4110萬 13個月低



在10月底發表的施政報告提出，面對環球經濟放緩，及利率趨升，本港樓市交投減少，樓價下跌，決定放寬施行多年的住宅需求管理措施，分別是將買家印花稅（BSD）及NRSD減半、額外印花稅（SSD）的徵收期由3年縮短至2年，以及對外來人才在港置業應付的辣稅由“先征後退”改為“先免後征”。



特區政府減辣後樓價繼續下調，樓市氣氛卻略見好轉，特別有更多發展商肯減價推售新盤及賣貨尾單位之下，激活本地換樓客及投資者入市，令上月NRSD的宗數及稅收均有長足增長。收入的增幅遠小於個案增幅，主因是稅率由15%降至7.5%，另也與上月平均每宗個案的成交價，按月減12%有關。

