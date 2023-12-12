﻿李大宏：期望年輕一代積極投身大灣區建設

中評社香港12月12日電／在“與祖國同發展 與世界共命運─紀念改革開放45周年暨共建‘一帶一路’倡議提出十周年港澳同胞貢獻祖國大型圖片展覽”開幕禮上，香港大公文匯傳媒集團董事長、總編輯兼大公報社長、香港文匯報社長李大宏致辭表示，期望港澳同胞尤其是年輕一代，能從國家改革開放的偉大進程中收穫啟示、汲取力量，能在歷史、現實和未來的坐標刻度上，把握好自己的人生航向，立大志、明大德、成大才、擔大任，積極投身大灣區建設，努力成為中國式現代化發展道路的參與者、見證者和成就者。



分享三點體會與感悟



大公報報導，李大宏指出，1978年12月18日，中共十一屆三中全會在京召開，做出將黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來的歷史性決策，實現了黨和國家歷史上具有深遠意義的偉大轉折，拉開了中國改革開放偉大征程的序幕；中共十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領億萬人民，以黨和國家事業的歷史性變革和歷史性成就，推動中國特色社會主義進入了新時代，迎來了中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。他表示，自己和在座的大部分來賓一樣，親身經歷了這個偉大的時代，享受到國家改革開放的豐碩成果，“置身圖片展現場，如同站在45載時空坐標軸之上。”他分享了三點體會與感悟：



第一，改革開放所取得的偉大成就和輝煌成果，離不開中國共產黨的堅強領導。中國共產黨始終將“以民為本”作為一以貫之、念茲在茲的政策基點，以非凡的政治勇氣、高超的治國智慧、強烈的使命擔當，帶領人民“殺出一條血路”，從短缺走向充裕，從貧困走向小康，讓中國特色社會主義制度綻放出強大的生命力。

