賴營發表競選廣告　潘孟安：賴蕭走國際路線

民進黨2024大選候選人賴清德競選總部公布第三支競選廣告“世界的台灣”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月12日電（記者 黃筱筠）民進黨2024大選正副候選人賴清德、蕭美琴競選總部今天公布第三支競選廣告“世界的台灣”。由競總總幹事潘孟安、發言人戴瑋姍共同召開記者會。潘孟安表示，很多現在被認為是台灣之光的美好事物，其實都來自各國的文化以及養分，2024年大選就是關鍵的選擇，台灣應該要選擇繼續走向國際，世界才會上架台灣。



潘孟安指出，國際路線就是賴清德、蕭美琴與另外兩組候選人在格局與高度上，最大的差異。



潘孟安強調，這次大選就是“上架台灣”與“架空台灣”的選擇，在全世界都想上架台灣的同時，在野黨只想架空台灣。台灣如何在世界競爭中持續走向自己的康莊大道，而非走向中國、依賴中國，就是2024這場選舉的重點。



這支競選廣告有3分鐘、1分鐘版本今天上架，影片一開頭就強調“什麼是正港台灣味？”主要訴求台灣與世界連結，包括：台灣長照制度學習歐洲、同性婚姻概念來是瑞典等，以及台灣知名珍珠奶茶到行銷到世界等。



潘孟安表示，“世界的台灣”希望用更高的角度帶國民重新認識台灣文化的燦爛，其實和國際的多元文化密不可分。台灣近代歷史四百年來所發展出的多元文化、族群與獨創性，一直都與世界接軌，並將台灣的文化帶到世界。



戴瑋姍表示，民進黨自2016年執政以來，許多表現都是世界排名前幾名，這是全體民眾的努力，因為在七年前選對的人，台灣才能走在正確的道路上，與民主陣營並肩前行。台灣是一個海洋國家，我們有幸能夠匯聚多元的文化經驗、汲取來自國際的養分，融合東西傳統、國際思潮，台灣文化才能夠一直保持彈性、一直持續進步，衹有堅定的走向世界，世界才會繼續上架台灣，她呼籲選民2024年選對的人、走對的路，讓世界繼續看見屬於台灣的獨特文化。