民眾黨反對提前停會　籲速嚴審法案及總預算

民眾黨“立院”黨團召開記者會，邱臣遠及陳琬惠出席。(照:民眾黨提供) 中評社台北12月12日電／“立法院”院會12日表決通過由民進黨團所提出的“停會案”，全院將於12月20日起至12月31日停開院會及委員會，並於12月18日加開院會，與12月15日、12月19日為同一次會議。由於國民黨團昨宣布退出朝野協商，能否在19日前明年度總預算案三讀，仍有變數。



對此，民眾黨“立法院”黨團總召邱臣遠、“立法委員”陳琬惠今天召開記者會，表達反對以選舉為由、提前停會的立場，呼籲朝野盡速讓《房屋稅條例》修法、《最低工資法》、《揭弊者保護法》等社會各界關注之法案三讀通過；總預算審議也應堅守財政紀律，實現新政治文化，別辜負民眾的期待。



邱臣遠表示，針對怠忽職守的部會，更應嚴格審查其預算，首先是民怨之首的“詐騙”問題，包含3大“打詐豬隊友”，“金管會”管理下的人頭帳戶問題、NCC管理下的境外電訊門號浮濫、數位部管理下的第三方支付的監管不周，其中數位部本部國外旅費高達1408萬元，預計出國天數共計609天，被譽為“出差部”。其次是透過嚴審預算，監督“交通部”完善交通工程建設與設計，並督促“內政部”加速興辦社宅。



邱臣遠指出，《最低工資法》也在表決項目中，該法過去7年懸而未決，凸顯政府對勞工權益的漠視，蘇貞昌院長與許銘春“勞動部長”任內多次以“蒐集意見”為由擱置，未及時送交“立法院”審議，剝奪勞工應有的薪資保障，也浪費寶貴的制度磨合與協商的時間。



邱臣遠表示，民眾黨團呼籲各方共同合作，完成《最低工資法》三讀，政府及各黨應認真看待，務實保障每一位勞工的基本薪資權利，促進社會公平，也期待各方屏棄無謂的政治操作，真正為民眾的福祉，進行實質且建設性的討論。



陳琬惠表示，延宕多年的《揭弊者保護法》遲遲沒有下文，造就許多不公不義現象，偶有揭弊者挺身而出、仗義執言，下場卻十分慘烈，遭霸凌、免職還只是基本，甚至有人受到生命威脅。不分公私部門，都存在吹哨者缺乏保護的狀況，公部門吹哨者受限於政府與公務員之間的“特別權力關係”，輕則遭申誡、重則免職永不錄用，尋求大法官“釋憲”仍求助無門。



陳琬惠指出，“行政院”2020年將“推動《揭弊者保護法》立法”列為“我國”《開放政府行動方案》承諾事項，當時民眾黨團也提出相應版本，朝野各委員也陸續提案共12案，遺憾的是，“法務部”雖提出自己的版本，卻被“行政院”束之高閣，使之永不見天日。