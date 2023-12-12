台最低工資法今拚三讀　勞團提年度調幅底線

工鬥團體在“立法院”群賢樓外召開“別把現況當政績，最低工資要底線”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）“最低工資法”今日可望在“立法院”三讀通過，工鬥團體上午就在群賢樓前召開記者會，訴求立法條文應明訂最低工資年度調幅不應低於消費者物價指數年增率漲幅、且不得調降，而且審議委員會決策過程及結果應公開透明。



《最低工資法》是蔡英文2016年競選時所承諾的勞工政策之一，但工鬥團體認為，這項法案只是將現有的“基本工資審議辦法”提升為法律，並未明確規定最低工資的調整標準和保障機制，是在“把現況當政績”，痛批政府只是在“騙選票”。



工鬥團體12日於“立法院”群賢樓外召開“別把現況當政績，最低工資要底線”記者會，呼籲“立法院”在今日的表決中，不要通過這個“廢法”，而是要採納他們提出的三點基本訴求，分別是，最低工資年度調幅應不低於消費者物價指數年增率漲幅、最低工資不得調降和最低工資審議委員會決策過程及結果均應公開透明。



《最低工資法》旨在規範最低工資的審議與調整機制，保障勞工的基本生活水準。然而，工鬥團體認為，“行政院”提出的草案內容不符合勞工的期待，且違背了蔡英文七年多前的競選承諾，因此發起抗議。



新高市產業總工會理事長何政家指出，台灣有超過四分之一的勞工，約232萬人，要靠最低工資才能調高薪資，因應物價上漲。但“行政院”的草案，只是將現有的“基本工資審議辦法”提高位階變成法律，並沒有明確規定每年最低工資的調漲底線，也沒有保證最低工資不會因為物價下降而降低。此外，最低工資審議委員會的決策過程和結果，也沒有公開透明，讓勞工權益沒有保障。

