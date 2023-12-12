中評社北京12月12日電／網評：多措並舉確保糧食安全



來源：光明日報 作者：李 軍 龍文進



糧食安全是“國之大者”，解決好十幾億人口的吃飯問題是治國理政的頭等大事。根據國家統計局最新數據，2023年全年糧食產量再創歷史新高，糧食總產量達13908.2億斤，比上年增長1.3%，連續9年穩定在1.3萬億斤以上。在國內外形勢複雜，極端氣候多次出現的情況下，2023年我國糧食生產再獲豐收實屬不易。



糧食豐收是黨中央、國務院對糧食安全統籌布局的必然結果。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央始終把國家糧食安全作為重中之重，多次強調要始終綳緊糧食安全這根弦，確保穀物基本自給、口糧絕對安全；建立糧食安全責任制， 實行糧食安全黨政同責；國家加強糧食宏觀調控，優化糧食品種結構和區域布局，積極制定糧食安全保障法。相關政策的陸續出台為糧食接連獲得豐收提供了堅實的制度保障。



糧食豐收是各地區各部門和廣大基層群眾通力合作的必然結果。面對國際國內形勢跌宕起伏以及黃淮罕見“爛場雨”、華北東北局地嚴重洪澇、西北局部乾旱等災害頻發給糧食生產帶來的不利影響，全國各地通力合作，科學應對，穩步推進，最大程度上減少了糧食損失。國家擴大三大糧食作物完全成本保險和種植收入保險實施範圍至全國所有產糧大縣，提升了糧食的抗風險能力，穩定了種糧農戶收益。廣大農民在政策扶持下，用辛勤的汗水和智慧守護住了“中國飯碗”。



糧食豐收是科技持續創新不斷優化的必然結果。近年來，我國糧食生產科技進步取得重大成就。我國農作物良種覆蓋率在96%以上，自主選育品種面積占比超過95%，保障了中國糧主要用中國種。“三系”雜交水稻、耐鹽碱水稻、抗旱小麥等新品種提高了糧食單產水平，大田機械化、精準農業等新技術提高了糧食生產的自動化水平。小麥、玉米、水稻三大糧食作物耕種收綜合機械化率分別超過97%、90%和85%，農機裝備對糧食增產貢獻率顯著提高。新品種、新技術、新裝備的推廣應用，極大提高了糧食生產效率和效益。

