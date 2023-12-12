中評社北京12月12日電／網評：讓“白茫茫”變成“金黃黃”



來源：人民日報 作者：張騰揚



鹽碱化被稱為土地“頑疾”，因土壤含鹽量太高，農作物低產或無法生長。前不久，記者來到河北滄州南皮縣探訪鹽碱地，映入眼簾的卻是今年豐收的一堆堆玉米。原來，得益於國家重大科技支撐計劃項目“渤海糧倉科技示範工程”，這裡的連片鹽碱地由“白茫茫”變成了“金黃黃”。



從國情來看，我國耕地總量少，質量總體不高，後備資源不足。第三次全國國土調查成果顯示，2019年底我國鹽碱地共1.15億畝。喚醒這一“沉睡”的後備耕地資源，實現耕地資源擴容、提質、增效，讓鹽碱地變成米糧川，對保障國家糧食安全、端牢中國飯碗具有重要戰略意義。



習近平總書記在河北考察時指出：“開展鹽碱地綜合利用，是一個戰略問題，必須擺上重要位置。”著眼未來，要立足我國鹽碱地多、開發潛力大的實際，發揮科技創新的關鍵作用，加大鹽碱地改造提升力度，加強適宜鹽碱地作物品種開發推廣，有效拓展適宜作物播種面積，積極發展深加工，做好鹽碱地特色農業這篇大文章。



改造提升鹽碱地，需要抓住降低土壤含鹽量這個關鍵。以往採用的灌溉淡水、淋洗地表鹽分等方式，成本高，淡水消耗量大，難以持續。怎麼辦？既然不能一直用淡水“洗鹽”，不妨嘗試用“咸水”“微咸水”。在南皮縣，科研工作者利用當地地下咸水資源豐富的特點，採取咸水結冰灌溉、微咸水灌溉等方式，結合水鹽運行規律改良鹽碱地，成效顯著。相比2012年，平均每畝地節約淡水60多立方米、增產糧食100公斤。改造鹽碱地，因地制宜很重要。分區分類分析鹽碱地開發潛力和支撐條件，堅持生態和生產、治理和利用、短期與長期相結合，方能科學有序治理好鹽碱地。



讓鹽碱地打出豐收糧，是一項系統工程，必須強化系統思維。有機質的積累、鹽碱物質的淋洗、土壤生物活性的恢復、作物適應性培育……土、肥、水、種等環節，都至關重要。近年來，一些地方堅持“以種適地”和“以地適種”相結合，進行了有益嘗試。比如，寧夏推動科研院所與農業企業合作，以微生物和牧草種植相結合的方式修復鹽碱地；新疆生產建設兵團第三師五十團夏河鎮，抓好水肥一體化管理，發展高效節水灌溉，有效改良了土壤。驅鹽化碱變良田的實踐表明，堅持治水、改土、改種協調推進，強化水源、資金、技術等要素保障，才能匯聚合力，讓鹽碱地“活”起來。

