富權：柯文哲大打“泥巴戰”能否奏效？

中評社香港12月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：柯文哲大打“泥巴戰”能否奏效？以下為文章內容。



“藍白合”破局後，只是依仗蹭“藍白合”議題賺取流量的柯文哲被“打回原形”，跌回“老三”的尷尬位置，而且與正在“向上提升”的“侯趙配”拉開了距離。這種選情態勢，本來就對柯文哲頗為不利，可能會遭到“棄保效應”淘汰掉。而“屋漏偏逢連夜雨”，由於民眾黨只是提名十席“區域立委”，而且國民黨下達“禁柯令”，禁止當提名的“區域立委”候選人邀請柯文哲站台輔選，因而導致柯文哲“無所事事”，缺乏造勢舞台，更令其進一步陷入邊緣化。更是“船破又遇頂頭風”，據柯文哲夫子自道，黃珊珊要去買電視廣告，結果對方連賣都不賣，且連新聞也被封殺。記者會現場共有十八支攝影機，但拍回去大概衹有“講壞話”的會留下，好的都還是出不去。當然，“不賣廣告”可能只是托詞，在當今媒體經營困難之際，電視台哪會有送上門的生意都不接的道理？這反而是襯托出，柯文哲手頭拮据，支付不起昂貴的電視政治廣告費用矣。



當然，自詡智商一百五十七點的柯文哲，不會受制於這些困難。“東方不亮西方亮”，既然買不起或買不到電視廣告，那就不如建立自己的自媒體頻道。因此，民眾黨就以每天一萬元租金的代價，租賃電視攝製器材，並臨時尋覓導播等人才，以委外團隊方式，從本月七日起進行每天八個小時的直播。未來若操作熟練，會再逐漸延長直播的時間。柯文哲指出，台灣歷史上從未有過使用連續性直播，以作打選戰的方式，但這之所以會出現，是因為他現在晚上都不敢打開電視來看，因為每台都在罵他。



正因為是“死豬不怕開水燙”，柯文哲自從開啟直播後，就沒有購買廣告的那麼多清規戒律，因而可以回复其“亂噏廿四”的本性，連同其在為民眾黨“小雞”站台輔選時，無所顧忌，就“語不驚人死不休”地大打“泥巴戰”，炮火四射，口不擇言地亂噴政治口水，左右開弓。既要“抹紅”侯友宜和趙少康是“急統”，又要痛罵賴清德是“台獨龜孫”；既要痛斥民進黨當局的“轉型正義”，又要嗆問侯友宜，國民黨積欠退休黨工九點八億元為何不還？而渾然不顧這就正是民進黨當局“黨產會”凍結國民黨“黨產”的惡行。忽而聲稱自己的內心本質上還是“深綠”立場，將會遵循蔡英文的“外交”路線，突然聲稱有人要支付二億美元讓其擔任“副手”，當人們提出質疑，知道騙不下去時，有企圖以“這一頁已經翻過去了”來推搪。



這一次，國民黨似乎是較為聰明了，“輕輕放過”柯文哲的糾纏，不與其爭論。因為柯文哲既然自稱“深綠”，就讓他去搶民進黨的“綠”票，反正這部分選票是國民黨吃不到的，柯文哲崩盤不一定對國民黨有利。而國民黨不正面對決柯文哲的攻擊，反而可能會讓“柯粉”中的既反感民進黨又對國民黨不滿的選民，或將會對國民黨產生好感，倘“棄保效應”果然發生，或可將會改投給國民黨，或是乾脆不投票，而絕對不會流給民進黨。



這兩天，柯文哲的“話語術”又在登峰造極。在所有的民調機構都指出柯文哲的民調跌到二十個百分點以下，甚至衹有百分之十五之時，柯文哲透過黃珊珊、民眾黨副秘書長許甫，發放所謂民眾黨的“內參民調”，結果是“賴蕭配”百分之二十九點九，“柯吳配”百分之二十七點六，“侯趙配”衹有百分之二十四點三，並強調柯文哲與賴清德在誤差範圍，呼籲支持者“心頭抓乎定”。



這個所謂“民調數據”，幾乎讓所有人都不予置信。尤其是有了民眾黨此前被“灌水”因而導致自我膨脹的“民調”數據“水分”太多的教訓，因而人們普遍的感覺是“得啖笑”，“又來這一套了”。

