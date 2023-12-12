葛來儀不滿侯用她照片　藍委：誰不知她親綠

藍委游毓蘭。（中評社 俞敦平攝） 藍委李德維。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選候選人侯友宜11日發布外交“國防”政見，簡報中有張照片是侯友宜訪美時，與美國兩岸關係學者葛來儀同框，引發葛來儀不滿，發聲明強調，“請不要使用我的照片或我的言論來暗示我支持侯市長。我沒有”。12日上午國民黨“立委”李德維和游毓蘭於記者會後回應媒體提問時表達了他們對此事的看法。兩位委員都對葛來儀過於劇烈的反應表示不解。



國民黨2024大選候選人侯友宜11日發表“國防”與外交政策，在一張投影片中有他與葛來儀的合照。此舉動惹火葛來儀，葛來儀在社群平台X上發文，直接表達她並不支持侯友宜，更要求侯友宜不要使用任何她的言論或照片來暗示她支持侯友宜。



對於葛來儀的反應，李德維和游毓蘭都表示不解。李德維認為，葛來儀的反應不用這麼大，因為現在各式各樣的照片這麼多，而且大家都知道葛來儀是親綠、親民進黨的，她怎麼會支持侯友宜呢？他認為葛來儀恐怕多慮了。



游毓蘭則指出，葛來儀自己太過敏感了，因為她既然號稱在美國是台灣問題上的領先學者，而且也接受了很多台灣委託的研究案，那她在台灣的媒體上曝光就不應該動輒動怒。她還提到，葛來儀之前對柯文哲提到她的名字也很不爽，好像現在只有執政黨提到她的時候，她才不會有任何的意見。她希望葛來儀要了解，在台灣，言論自由是受到非常完整的保障的。

