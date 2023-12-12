蘇嘉全籲日挺台入CPTPP　大橋光夫未提

第47屆台日經濟貿易會議。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月12日電（記者 鄭羿菲）第47屆台日經濟貿易會議12日在台北舉行，雙方簽署基隆海關與橫濱海關的地方關稅合作備忘錄。台日關係協會會長蘇嘉全表示，台日是共享價值的經貿夥伴，期盼日方持續支持並協助台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）；日台交流協會會長大橋光夫則強調，台日堅實經濟關係已是全球典範，前景可期，國際社會都應看看台日間的友好合作關係。



大橋光夫致詞時，僅對台日半導體合作、人民往來交流表達意見，並未提及CPTPP。。



大橋光夫，在11日下午拜會蔡英文，蔡英文對於台灣加入CPTPP一事強調，日本是重要成員，希望繼續給予台灣支持和協助。大橋光夫回應，日本向來主張支持台灣加入CPTPP，但CPTPP入會條件為共識決，或許還需要一些時間，期盼台灣在不久的將來能有機會加入。



第47屆台日經濟貿易會議12日於台北大倉久和飯店舉行，台灣日本關係協會長蘇嘉全、台駐日本代表謝長廷、日本台灣交流協會長大橋光夫等人與會。



蘇嘉全致詞時表示，今年國際經濟情勢受到地緣政治衝突、通膨等多方因素影響，變得更加充滿挑戰，台日作為共享基本價值的重要經貿夥伴，在當前全球變局下更顯珍貴。英國於今年3月完成加入CPTPP的實質談判，7月簽署入會議定書，達成CPTPP的重要里程碑。台灣在2021年9月遞出入會申請後，日本首相岸田文雄及朝野各黨皆曾公開表達歡迎之意，並於2022年12月重啟台日經濟夥伴委員會，持續提供台灣重要資訊及協助。



蘇嘉全說，日本國會最大跨黨派組織“日華議員懇談會”，也都做成支持台灣加入CPTPP的決議案，謹在此致上，誠實謝意。台日在全球經貿及供應鏈中，皆扮演著重要角色，若台灣能加入CPTPP，將有助於強化全球及區域供應鏈韌性，為經濟永續發展作出貢獻。謹在此請日方繼續給予協助及支持。



蘇嘉全強調，台日經貿產業具有互補性，以半導體供應鏈來說，日本專精於上遊設備與材料，台灣則擅長先進制程，台積電在熊本設廠不僅進一步帶動及深化雙方經貿產業與投資合作，也順勢提升雙方在關鍵物資半導體及晶片的供應鏈韌性。