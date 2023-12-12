波蘭議會眾議院選舉圖斯克為總理

10月15日，一名女子在波蘭華沙一處投票點準備投票。（來源：新華社） 中評社北京12月12日電／據新華社報導，由總理莫拉維茨基領導的波蘭政府11日未能通過波蘭議會眾議院信任投票，眾議院隨後選舉曾擔任歐洲理事會主席的前總理圖斯克為總理負責組閣。



據波通社報導，莫拉維茨基當天在眾議院發表了施政演說。在隨後進行的信任投票中，他所領導的政府獲得190票支持、266票反對。根據波蘭憲法規定，由於莫拉維茨基政府未能通過信任投票，眾議院將選舉新總理組閣。



在眾議院當晚舉行的總理選舉投票中，圖斯克以248票支持、201票反對的結果當選。圖斯克政府預計將於13日宣誓就職。



波蘭眾議院共有460個席位。在10月15日舉行的議會選舉中，法律與公正黨繼續保持眾議院第一大黨地位，但只獲得眾議院的194席，未能超過半數席位，失去獨立執政資格。由公民聯盟、“第三條道路”聯盟和新左翼黨組成的反對聯盟總共獲得248個席位。波蘭總統杜達11月初宣布，根據議會傳統，贏得議會選舉的政黨首先獲得組閣機會，他決定將組閣任務交給來自法律與公正黨的莫拉維茨基。莫拉維茨基政府於11月27日宣誓就職，按規定需在14天內接受眾議院信任投票。