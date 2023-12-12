拚顏家大甲媽！綠委林靜儀拜請媽祖駐競總

台中市綠委林靜儀爭取連任，12日舉辦科儀拜請烏日玉闕朝仁宮媽祖進駐競選總部。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月12日電（記者 方敬為）民進黨“立委”林靜儀爭取連任，今天上午舉辦科儀拜請烏日玉闕朝仁宮媽祖進駐競選總部，祈求選情順利。林靜儀此次選戰二度對上中國國民黨“立委”候選人顏寬恒，顏寬恒父親是大甲鎮瀾宮董事長顏清標，林請媽祖駐競總，比拚意味濃。顏寬恒競選團隊對此表示，沒有請神明進駐的安排，反譏林靜儀在許多議題上未與民眾站在一起，處處與民作對，媽祖會看在眼裡。



林靜儀尋求台中第二選區（大肚、烏日、龍井、沙鹿、霧峰）“立委”連任，12日在烏日競選總部拜請媽祖進駐，林靜儀親自赴烏日玉闕朝仁宮請神，在廟方執事人員的協助下，抱著媽祖神像進到競選總部安座。隨後在執事人員的祝禱聲中，競選總部工作人員全體持香參拜，完成迎神駐駕儀式。



林靜儀去年投入“立委”補選時，也是請烏日玉闕朝仁宮進駐競選總部，順利當選，這次也循慣例，希望能再度獲媽祖保佑，順利連任。她表示，她與媽祖的信念是一樣的，就是要照顧所有需要被照顧的人，做對事、走對路，與媽祖的善念呼應。



對於請媽祖進駐競選總部，外界聯想到與大甲媽祖比拚。林靜儀笑稱，神明之間應該不會有競爭問題，她相信所有神明在天上，對於民間的祈求應該也會開會討論一下，確認社會真正需要的是什麼，絕對不是長期以來只會徇私、枉顧公義的地方勢力。



針對林靜儀拜請媽祖進駐競總，顏寬恒競選總部回應，該競選總部沒有請神明進駐的相關規劃。林靜儀擔任“立委”以來，在諸多議題上未與地方鄉親站在一起，處處與民眾作對，媽祖都看在眼裡。