朱立倫重申禁柯令　“立委”席次3大區將成長

國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照) 中評社台北12月12日電／2024大選進入白熱化，中國國民黨主席朱立倫接受媒體專訪時表示，藍營依然堅持“國會”最大化，目標就是拚下“國會”過半；但朱也強調，為表達支持黨內候選人的決心，不會放寬台灣民眾黨候選人柯文哲替藍小雞站台的限制。



根據《鏡週刊》12日報導，朱立倫稱，藍白兩黨過去進行政黨協商時，就將合作分成政策與“國會”2部分，“總統”雖然無法合，但“立委”部分會互相支援。朱強調，依然會朝聯合政府方向邁進，不會排除（友黨）。



由於藍白大選組合破裂，朱立倫強調，對於“總統”選舉需要做到堅壁清野，這部分是非常清楚的，藍由下至上都擁有拚戰到底，只支持黨提名“總統”人選的決心，因此不會對“禁柯令”放寬限制。



除此之外，針對“立委”選情。朱立倫也樂觀提到，由於各縣市首長力挺，北北基選情盤勢穩固、桃竹苗也一直都是藍營的傳統優勢選區、更往南的中彰投則有希望突破過去的席次。



另在綠營票倉南高屏，朱立倫也認為，很有機會破蛋。他強調，區域“立委”最少成長10席以上，這還是保守估票的情況；另在不分區方面，在前高雄市長韓國瑜領銜下，國民黨也創下有史以來最年輕的紀錄、平均年齡更僅僅衹有47歲。