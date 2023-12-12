文化產業向好勢頭強勁

11月16日，人們在上海市閔行區展位觀看當地文創公司的手辦。（來源：新華社） 中評社北京12月12日電／據經濟日報報導，今年以來，旺盛需求帶動文旅市場強勁復甦，文化消費成為經濟社會發展新亮點。前三季度，文化企業實現營業收入91619億元，同比增長7.7%。文化核心領域、文化新業態行業、文化服務業企業均呈現較快增長，文化產業恢復向好的態勢進一步鞏固加強。



搶抓市場復甦機遇



文化產業較快增長主要得益於旅遊、演藝、展覽等消費場景的快速恢復。同時，也離不開廣大文化企業搶抓市場復甦機遇以及主動創新應變。



西安曲江文化產業投資（集團）有限公司在開年伊始便交出了一份亮眼成績單。大唐不夜城、大唐芙蓉園景區為主陣地的“西安年”春節文旅活動吸引全球關注，“盛唐密盒”“不倒翁小姐姐”等現象級文旅IP火爆全國，帶動西安旅遊訂單量大幅增長。聯合投資出品的《我們的日子》《許你萬家燈火》《人生之路》3部劇連續登上央視黃金檔，不僅成為正能量熱播劇，也為本地文旅產業帶來不少流量。



華僑城集團文旅項目緊抓市場復甦時間窗口，穩步推進項目拓展及成熟產品煥新。成都歡樂穀“奧特曼主題館”“旋風火箭”落成，深圳世界之窗“空中花園”觀景纜車及沉浸式項目“奇妙航海環游記”亮相，深圳歡樂穀“暴風秋千”“迷你世界主題區”開放，文旅產品創新力不斷顯現。



“文化產業快速發展離不開擴大內需和深化供給側結構性改革有機結合。”西安曲江文化產業投資（集團）有限公司黨委書記、董事長陳共德表示，下一步，集團將圍繞大唐不夜城、大唐芙蓉園、大明宮國家遺址公園等熱點景區，創造性做好“流量”到“留量”的文旅後半篇文章，通過全文旅產業的協同聯動鏈接消費需求和產業供給，帶來“文旅＋”的更多可能性，實現文旅產業價值全面提升。



華僑城集團黨委副書記、總經理劉鳳喜表示，推進文化和旅遊深度融合發展，緊跟文旅消費升級新趨勢、打造文旅產品新供給，是文旅企業著力推動高質量發展、不斷滿足人民美好生活需求的關鍵所在。下一步，將在推動文旅融合向更廣範圍、更深層次、更高水平發展上，展現出行業龍頭的蓬勃活力和巨大潛力，不斷推進企業高質量和可持續發展。

